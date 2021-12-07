  • BIST 1.927,39
  • Altın 777.20538
  • Dolar 13.6909
  • Euro 15.4518
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 6 °C
»

Altında gözler ABD enflasyonunda

Omikron varyantına dair endişeler azalırken altın yatırımcıları Fed’in faiz artırım patikasının nasıl şekilleneceğini daha iyi anlamak için bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı.
Altında gözler ABD enflasyonunda

Altın fiyatları, Omikron’a dair endişelerinin azalmasıyla hafif bir gerileme yaşarken altın yatırımcıları bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı. Gram altın ise Dolar/TL ’deki yükselişle pazartesi günü rekor tazeledi.

Altın yatırımcıları, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırım patikasının nasıl şekilleneceğini daha iyi anlamak için bu hafta açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verisine odaklandı. Altın, enflasyon artsa dahi merkez bankalarının yakın zamanda faiz artırmayacağına dair beklentilerle Kasım ayında yükselmişti.

Fed yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamalarda para politikasındaki sıkılaşmanın hızı için enflasyondaki yükseliş ve istihdamdaki iyileşmeye odaklandıklarını belirtmişti. Altın yatırımcıları da Fed’in faizleri ne zaman artıracağını anlayabilmek için istihdam verilerini yakından takip ediyor.

Altın, üç yıldan sonra ilk defa yılı kayıpla kapatmaya hazırlanırken Aralık başı itibariyle 2015’ten bu yana en kötü yıllık performansını göstermiş durumda. Altın 2020 yılını yüzde 25 yükselişle kapatarak 2012’den bu yana en kazançlı senesini geçirmişti.

Ons altın fiyatı

Omikron varyantının küresel piyasalarda yarattığı belirsizlikle geçen haftayı inişli çıkışlı bir seyirle geçiren ons altın, cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1.780 doların üzerine tırmanmıştı. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan değerli metal 1.777 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, dolar/TL’deki yükselişle geçen hafta 791 TL’ye ulaşarak rekor tazeledikten sonra hafif bir çekilme yaşasa da haftanın kalanında yükseliş eğilimi içerisindeydi. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, pazartesi günü dolar/TL’dkei yükselişle rekor tazeleyerek 795 TL’yi gördükten sonra 789 TL civarında bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa haftaya rekorla başladı06 Aralık 2021 Pazartesi 10:28
  • Merkez Bankası'ndan kritik enflasyon açıklaması! Yayılıma dikkat çekti06 Aralık 2021 Pazartesi 10:17
  • Türkiye mobilya ihracatında 6. sıraya yükseldi06 Aralık 2021 Pazartesi 09:47
  • Küresel piyasalar yön arayışında06 Aralık 2021 Pazartesi 09:46
  • Türkiye mobilya ihracatında 6. sıraya yükseldi06 Aralık 2021 Pazartesi 09:40
  • Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?06 Aralık 2021 Pazartesi 09:38
  • Dolarda son durum06 Aralık 2021 Pazartesi 09:37
  • Otomotiv endüstrisi kasımda 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı05 Aralık 2021 Pazar 16:35
  • Yeşil otomobil satışları artıyor05 Aralık 2021 Pazar 15:22
  • Kara yolu taşımacılığında temin edilen geçiş belgelerinde rekor kırıldı05 Aralık 2021 Pazar 15:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti