  • BIST 1.880,06
  • Altın 771.41664
  • Dolar 13.6413
  • Euro 15.4158
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya -2 °C
»

Altında hareketlilik devam ediyor

Altın perşembe günü işsizlik maaşı başvurularının beklentiler az bir artış kaydetmesiyle gerilerken, altın yatırımcıları güvenli limanda fiyatların gidişatını anlamak için bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı
Altında hareketlilik devam ediyor

Altın fiyatları, yatırımcıların bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanmasıyla karışık bir seyir izliyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarının son bir ayın en düşük seviyelerinde olmasına rağmen Dolar/TL ’deki yükselişle 780 TL’nin üzerinde bulunuyor.

Altın, perşembe günü işsizlik maaşı başvurularının beklenenden düşük gelmesi ve istihdam piyasalarının toparlanma sonrasında Fed’in varlık alımı hızını artırabileceğine dair beklentilerle geriledi. Fed’in varlık alım hızını azaltarak daha erken bir faiz artırımına gitmesinin faizsiz bir varlık olan altın üzerinde baskı yaratabileceği düşünülüyor.

Altın yatırımcıları Fed’in faiz patikasının nasıl şekilleneceğini anlamak için cuma günü TSİ 16:30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanacak. Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alımı azaltımının hızlandırılması ve faizlerin daha erken artırılması istihdam piyasasında kalıcı bir iyileşmenin görülmesi gerektiğini belirtmişti.

ABD’de tarım dışı istihdam geçen ay beklentileri aşarak 531 bin seviyesinde bir artış kaydetmişti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin Kasım ayı beklentisi ise 550 binlik bir artışın gerçekleceği yönünde.

Altının kaderini belirleyecek Fed yorumları

Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, yüksek enflasyonun kalıcı olmasını engellemek için Fed’in araçlarını kullanacağını söyledi. ABD’de çalışan ücretlerinin özellikle en düşük ücret alan işçiler için arttığını söyleyen Powell, artışların daha yüksek bir enflasyon oranına yol açabilecek hızda olmadığını söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed’in varlık alımlarını daha hızlı bir şekilde azaltmasına “çok açık” olduğunu, böylelikle faizin gelecek yıl, ihtiyaç duyulursa, birkaç kez yükseltilebileceğini söyledi. Faizlerin yükselmesi faizsiz bir varlık olan altın üzerindeki baskıyı artırarak altın fiyatlarını düşürebilir.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, yeni koronavirüs varyantının yarattığı endişelere rağmen varlık alımlarını hızlandırmaya açık olduğunu belirtti. Bostic, Fed’in gelecek yıl iki defa faiz artırıp artırmayacağıyla ilgili soruya ise “Bu kesinlikle mümkün. Hiçbir seçeneği göz ardı etmiyorum” cevabını verdi.

Ons altın fiyatı

Haftaya 1.790 dolar civarında başlayan ons altın, piyasalarda risk iştahının azalmasıyla 1.805 doların üzerine tırmandıktan sonra Powell’ın varlık alımı azaltımı ile ilgili yorumlarıyla hızlı bir gerileme kaydetmişti. Sonrasında karışık bir seyir izleyen ons altın, ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 1.773 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yatay seyirle haftaya 713 TL seviyesinde başladıktan sonra küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen salı günü dolar/TL’nin 13,95 seviyesine ulaşmasıyla rekor tazeledi. Gram altın, dolar/TL’deki yüksek seyirin devam etmesiyle 782 TL civarında bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel gıda fiyatları Haziran 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı02 Aralık 2021 Perşembe 14:40
  • Fırtına balıkçıları vurdu, fiyatlar ikiye katlandı02 Aralık 2021 Perşembe 14:18
  • Bakan Muş: Kasımda 21,5 milyar dolarla en yüksek aylık ihracatımız gerçekleşti02 Aralık 2021 Perşembe 13:18
  • Kasımda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu02 Aralık 2021 Perşembe 13:12
  • Borsa güne yükselişle başladı02 Aralık 2021 Perşembe 10:23
  • Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak-kasım döneminde yüzde 1 büyüdü02 Aralık 2021 Perşembe 10:21
  • S&P, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti02 Aralık 2021 Perşembe 10:02
  • Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan önemli toplantı02 Aralık 2021 Perşembe 09:26
  • Dolar, euro ve altında yükseliş02 Aralık 2021 Perşembe 09:23
  • Kabine'de görev değişimi: Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı02 Aralık 2021 Perşembe 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti