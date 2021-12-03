Altında hareketlilik devam ediyor

Altın perşembe günü işsizlik maaşı başvurularının beklentiler az bir artış kaydetmesiyle gerilerken, altın yatırımcıları güvenli limanda fiyatların gidişatını anlamak için bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı

Altın fiyatları, yatırımcıların bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanmasıyla karışık bir seyir izliyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarının son bir ayın en düşük seviyelerinde olmasına rağmen Dolar/TL ’deki yükselişle 780 TL’nin üzerinde bulunuyor.

Altın, perşembe günü işsizlik maaşı başvurularının beklenenden düşük gelmesi ve istihdam piyasalarının toparlanma sonrasında Fed’in varlık alımı hızını artırabileceğine dair beklentilerle geriledi. Fed’in varlık alım hızını azaltarak daha erken bir faiz artırımına gitmesinin faizsiz bir varlık olan altın üzerinde baskı yaratabileceği düşünülüyor.

Altın yatırımcıları Fed’in faiz patikasının nasıl şekilleneceğini anlamak için cuma günü TSİ 16:30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanacak. Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alımı azaltımının hızlandırılması ve faizlerin daha erken artırılması istihdam piyasasında kalıcı bir iyileşmenin görülmesi gerektiğini belirtmişti.

ABD’de tarım dışı istihdam geçen ay beklentileri aşarak 531 bin seviyesinde bir artış kaydetmişti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin Kasım ayı beklentisi ise 550 binlik bir artışın gerçekleceği yönünde.

Altının kaderini belirleyecek Fed yorumları

Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, yüksek enflasyonun kalıcı olmasını engellemek için Fed’in araçlarını kullanacağını söyledi. ABD’de çalışan ücretlerinin özellikle en düşük ücret alan işçiler için arttığını söyleyen Powell, artışların daha yüksek bir enflasyon oranına yol açabilecek hızda olmadığını söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed’in varlık alımlarını daha hızlı bir şekilde azaltmasına “çok açık” olduğunu, böylelikle faizin gelecek yıl, ihtiyaç duyulursa, birkaç kez yükseltilebileceğini söyledi. Faizlerin yükselmesi faizsiz bir varlık olan altın üzerindeki baskıyı artırarak altın fiyatlarını düşürebilir.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, yeni koronavirüs varyantının yarattığı endişelere rağmen varlık alımlarını hızlandırmaya açık olduğunu belirtti. Bostic, Fed’in gelecek yıl iki defa faiz artırıp artırmayacağıyla ilgili soruya ise “Bu kesinlikle mümkün. Hiçbir seçeneği göz ardı etmiyorum” cevabını verdi.

Ons altın fiyatı

Haftaya 1.790 dolar civarında başlayan ons altın, piyasalarda risk iştahının azalmasıyla 1.805 doların üzerine tırmandıktan sonra Powell’ın varlık alımı azaltımı ile ilgili yorumlarıyla hızlı bir gerileme kaydetmişti. Sonrasında karışık bir seyir izleyen ons altın, ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 1.773 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yatay seyirle haftaya 713 TL seviyesinde başladıktan sonra küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen salı günü dolar/TL’nin 13,95 seviyesine ulaşmasıyla rekor tazeledi. Gram altın, dolar/TL’deki yüksek seyirin devam etmesiyle 782 TL civarında bulunuyor.