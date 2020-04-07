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Altında rekor üstüne rekor! Altın fiyatları kaç lira oldu?

Altın fiyatları rekor kırdı. Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altına yatırım yapılır mı? Altın piyasaları ne zaman açılacak. İşte altın piyasasında son durum...
Altında rekor üstüne rekor! Altın fiyatları kaç lira oldu?

Altın fiyatları her geçen gün yükselişini sürdürüyor. Dün 355 lira bandında güne başlayan gram altın fiyatı dün gece rekor üstüne rekor kırdı. Önce 360 lira bandına gelen altın fiyatları daha sonra 365 lirayı test etti. Çeyrek altın ise 600 liraya çıkarak tarihi zirve yaptı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
7 Nisan Salı sabahına durağan başlayan altın fiyatları düne göre yükseliş bandını koruyor. Bu sabah işlem saatine gram altın 360 lira fiyatlama ile girdi. Altındaki ana yükseliş sürerken fiyattaki ufak dalgalanmalarda devam ediyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN TAHMİNİ
Altın uzmanı İslam Memiş altındaki yükselişi kendi sosyal medya hesabından değerlendirdi. İslam Memiş, altındaki yükselişin süreceğini ancak panik alımı yapmamaları gerektiğini açıkladı. Nisan ayının yatırımcılar için sabır ayı olduğunu belirten Memiş, altın fiyatlarının 320 liraya gelmesini beklediğini de açıkladı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Güne yükselişle başlayan altın fiyatları sürekli rekor tazeliyor. Güncel rakamlara göre Gram altın 358 lira, Çeyrek altın 593 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 418 liradan işlem görürken 22 ayar bileziğin fiyatı ise 329 liradan alıcı buldu.

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