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Altında rüzgar tersine döndü

Altın, Haziran ayını 2016'dan bu yana en kötü performansla kapattıktan sonra üst üste üçüncü haftayı kazançla kapatarak 1.800 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor
Altında rüzgar tersine döndü

Altın, delta varyantının yayılması ve güvercin para politikasının devam edeceğine dair beklentilerle art arda üçüncü haftayı da kazançla kapatmaya doğru ilerliyor.

Altın, Fed tutanaklarında politika yapıcıların varlık alım programını azaltmak için ekonomik toparlanmaya işaret eden daha somut verilere ihtiyacı olduğunu belirtmesi sonrasında perşembe günü dalgalı bir seyir izledi.

Bazı Fed üyelerinin ekonominin hedeflerden hala oldukça uzak olduğunu vurguladığının belirtildiği tutanaklarda enflasyonist baskılar konusunda çok az endişe duyulduğunun altı çizildi. Fed'in enflasyona yönelik risklerin gerçekleşmesi durumunda harekete geçmeye hazır olması gerektiği belirtildi.

Altın için iyimser ve kötümser senaryo

Dünya Altın Konseyi, yayımladığı yarıyıl araştırma raporunda 2021 yılı için farklı senaryolarla altın fiyatlarının seyrini analiz etti.

Oxford Economics’in senaryolarına göre altının 2021 yılında ne kadar getiri sağlayabileceğini hesaplayan kurum, altın için en kötü senaryoda tüketicilerin tasarruflarını bozarak harcamaya odaklanmasıyla yaşanacak bir toparlanmada altının 2021 yılını yüzde 1 kazançla kapatmasını bekliyor.

Koronavirüsün yeni varyantlarının çıkmasıyla beraber salgının uzadığı en iyi altın senaryosunda değerli metalin fiyatının 2021’de yüzde 11’den fazla yükselmesini bekleyen konsey, toparlanmanın giderek hızlandığı ortalama senaryoda ise altının yüzde 6 civarında getiri sağlayacağını düşünüyor.

Ons altın fiyatı

Salı günü hızlı bir yükselişle 1.815 dolara tırmanan ons altın, sonrasında yeniden 1.800 doların altına geri çekilmişti. Fed tutanaklarının açıklanmasının ardından 1.800 doların üzerinde tutunan ons altın, 1.803 dolar civarında seyrediyor.

Gram altın fiyatı

Nisan ve Mayıs’ta küresel altın fiyatları ve Dolar/TL ’deki yukarı yönlü hareketi takip ederek istikrarlı bir yükseliş kaydeden gram altın, Haziran başında 527 TL’ye ulaşarak bu yılın zirvesini görmüştü. Sonrasında küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyi takip eden gram altın, Haziran ortasından bu yana dar bir fiyat aralığında seyrediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 503,76

SATIŞ(TL) 503,83

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 816,00

SATIŞ(TL) 831,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.632,00

SATIŞ(TL) 1.663,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.258,00

SATIŞ(TL) 3.311,00

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