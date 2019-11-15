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Altında taksit sayısı arttırıldı

30-35 bin kuyumcu esnafı ve 5-6 bin üreticisiyle, yaklaşık 500-600 bin kişinin geçimini sağladığı kuyum sektörüne yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Taksit sayısı "dört"ten "sekiz"e çıkarıldı.
Altında taksit sayısı arttırıldı

Ticaret Bakanlığı'nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikle, kuyum satışlarında taksit sayısına ilişkin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikte,
"Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında geçen 'dört' ibaresi 'sekiz' olarak değiştirilmiştir" denildi.

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