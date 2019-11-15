Altında taksit sayısı arttırıldı

30-35 bin kuyumcu esnafı ve 5-6 bin üreticisiyle, yaklaşık 500-600 bin kişinin geçimini sağladığı kuyum sektörüne yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Taksit sayısı "dört"ten "sekiz"e çıkarıldı.