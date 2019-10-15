Altında yaptırım dalgası

15 Ekim itibari ile altın fiyatları ne durumda? Piyasaların en yakından takip edilen en önemli faktörlerinden biri de altın fiyatlarıdır. Hemen her gün Altın fiyatları ne durumda, yükseliyor mu azalıyor mu, çeyrek altın ne kadar gibi konular gerek yatırımcıların gerekse de birikim yapmak isteyenlerce araştırılıyor.
ALTIN FİYATLARI 15 EKİM
Gram Altın fiyatı: 284,84
Çeyrek Altın Fiyatı: 455,75
Yarım altın Fiyatı: 908,65
Cumhuriyet altını fiyatı: 1883,00
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