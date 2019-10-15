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Altında yaptırım dalgası

Türkiye’de hem büyük hem küçük yatırımcılar, birikim yapmak isteyenler altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediyorlar. Peki altında son durum nedir?
Altında yaptırım dalgası

15 Ekim itibari ile altın fiyatları ne durumda? Piyasaların en yakından takip edilen en önemli faktörlerinden biri de altın fiyatlarıdır. Hemen her gün Altın fiyatları ne durumda, yükseliyor mu azalıyor mu, çeyrek altın ne kadar gibi konular gerek yatırımcıların gerekse de birikim yapmak isteyenlerce araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI 15 EKİM

Gram Altın fiyatı: 284,84
Çeyrek Altın Fiyatı: 455,75
Yarım altın Fiyatı: 908,65
Cumhuriyet altını fiyatı: 1883,00

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