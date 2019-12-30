  • BIST 114.754
  • Altın 289,635
  • Dolar 5,9373
  • Euro 6,6508
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı: “Hedefimiz çok çalışmak”

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yeni yılda da hedeflerinin çok çalışmak olduğunu ifade etti.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı: “Hedefimiz çok çalışmak”

"Altındağ Belediyesi olarak kısa sürede gerçekleştirdiğimiz projelerle, yeniliklerle dolu bir yılı geride bıraktık" diyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağ için hep birlikte bu yıl çok çalıştık, çok gayret gösterdik ama ne mutlu ki, bu yıl da hep beraber hedeflerimize ulaştık ve Altındağ'da yüzleri güldürdük. Şimdi, yeni yılı, tüm enerjimiz ve tüm heyecanımızla karşılamaya hazırız...2020 yılında da hedefimiz 2019'da olduğu gibi çok çalışmak olacak. İnşallah 2020'de de Altındağ için önemli projeleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

gallery_0-(1)-002.jpg

"HER AN GAYRET İÇİNDE OLACAĞIZ"

Kısa sürede çok önemli projelere imza attıklarının altını çizen Başkan Balcı, "Bu yıl Altındağ'da yepyeni bir dönem başladı. Biz Altındağ'a "Ankara'nın kalbi" dedik, Altındağ'ı kalpten sevdik, samimiyetimizi ortaya koyduk. Altındağlı hemşehrilerimiz de bizim muhabbetimizi karşılıksız bırakmadı, bizi bağrına bastı, sevgiyle kucakladı. Hepsinden Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız "Gönül belediyeciliği" dedi. Biz de Altındağ'da bunu hayata geçirdik. 2020 yılında da hemşehrilerimizin bize duyduğu güvene layık olmak için bir an bile boş durmayacağız. Her yıl bir öncekinden daha fazla koşup Allah'ın izniyle hedeflerimize ulaşacağız. Daha da hızlı gelişen Altındağ için 2020 yılının da verimli geçeceğine inanıyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentine yakışır bir Altındağ için çıktığımız bu yolda tüm Ankaralıların yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın herkese ailesiyle, yakınları ve sevenleriyle birlikte, sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini dilerim. Yeni yılda da el ele verelim, hep birlikte; güzelliğe, huzura, kardeşliğe, barışa yürüyelim..." ifadelerini kullandı.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Belediyesi'nden öğrencilere burs31 Aralık 2019 Salı 00:11
  • Bilkent İhsan Doğramacı Bulvarı trafiğe açıldı31 Aralık 2019 Salı 00:10
  • İstiklâl şairimiz Mehmet Âkif Ersoy, ölümünün 83.yılında minnetle anıldı30 Aralık 2019 Pazartesi 11:43
  • Mamak Belediye Başkanı Murat Köse şehit yakını ve gazileri ağırladı30 Aralık 2019 Pazartesi 00:35
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz muhtarlarla buluştu30 Aralık 2019 Pazartesi 00:33
  • Çubuklu kadınlar Başkent’i gezdiler30 Aralık 2019 Pazartesi 00:32
  • Ankara'ya 100 günde 3 alt geçit30 Aralık 2019 Pazartesi 00:31
  • Altındağ'da eğlence mekanları denetlendi30 Aralık 2019 Pazartesi 00:24
  • Beypazarı filosuna yeni süpürme aracı30 Aralık 2019 Pazartesi 00:00
  • Mamak Belediyesi ile Gazi Üniversitesi iş birliği anlaşması imzaladı28 Aralık 2019 Cumartesi 00:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti