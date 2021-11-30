Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağ’da eğitimin kalitesinin yükseltilmesi için okul ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Balcı, her gün bir okulu ziyaret ediyor, okulların ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor.

Her gün ilçede bulunan bir okula uğrayan Başkan Asım Balcı, sorunları dinliyor ve talepleri not alıyor. Öğretmenlerden öğrencilerin durumu hakkında bilgi de alan Başkan Balcı'ya, öğrenciler de büyük ilgi gösteriyor. Altındağ'daki okulları ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı “Öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle bir araya gelmek çok güzel. Çocuklarımızın neşesi, öğretmenlerimizin gülen yüzü bizi motive ediyor” dedi.

EKSİKLER YERİNDE TESPİT EDİLİYOR

Başkan Balcı, okul ziyaretlerinde ihtiyaçların yerinde tespit edildiğini, okulların ihtiyaçları hakkında okul yönetimlerinden bilgi alındığını da sözlerine ekledi. Başkan Balcı “Çocuklarımızın temiz okullarda eğitim görmesi için ekiplerimiz sık sık temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Altındağ'da bulunan tüm okulların girişleri ve bahçeleri, tertemiz hale getiriliyor. İçerisinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle, sık sık ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor, temizlik malzemesi desteği veriyoruz. Ayrıca boya, badana ve tadilat ihtiyaçlarını gideriyor, okullarımızın daima bakımlı olması için çalışıyoruz. Okullarımıza verdiğimiz desteği, söz verdiğimiz gibi sürdüreceğiz. İnşallah okullarımızın eksiklerini yerinde tespit ederek Altındağlı çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.