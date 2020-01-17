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Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Hasan Çavuşculu kuyumcuları ziyaret etti 

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu,  kuyumcu esnaf ve sanatkarlara verdiği destekten ve sorun ve taleplerine çözüm odaklı yaklaşımından dolayı Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'ya teşekkür etti. 
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Hasan Çavuşculu kuyumcuları ziyaret etti 

Ankara Kuyumcular Odası üyelerinin sorun, istek ve önerilerini  yerinde dinlemek için Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuları ve pasajların içinde bulunan atölyeleri Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu ile birlikte ziyaret eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, firma yetkililerine, Altındağ Belediyesi'nden isteklerini sordu, satışlar ve üretim süreci konularında bilgi aldı.
İmalatçılarla ilgili bir proje üzerinde çalıştıklarını belirten Balcı, oda ile işbirliği içerisinde hayata geçirmek üzere; imalatçıların daha sağlıklı iş ortamlarında çalışmalarına katkı sağlayacak, imalatın yanında içinde sergi alanlarının da olacağı bir mekan düşündüklerini dile getirdi. Ulus'a da değer katacak projenin Ankara'ya ve çevre illere de hitap edeceğini belirten Balcı, "Altındağ'ın hak ettiği değere ulaşması için her zor şartta ve ihtiyaç duyulan her anda var gücümüzle çalışacağız." dedi. Gereken her türlü desteği her zaman vermeye hazır olduklarını söyleyen Balcı, esnaf ve sanatkar ziyaretlerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.  

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Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu da kuyumculuk sektörüne göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'ya teşekkür ederek, kuyumcu meslektaşlarının Balcı'nın ziyaretinden oldukça memnun kaldığını kaydetti. Çavuşculu, "Esnafımızın kısa ve orta vadeli sorunlarını  birebir iletmeleri açısından Sayın Balcı'nın ziyareti çok olumlu oldu. Esnafımız birinci önceliklerinin bölgenin park sorunu olduğunu, az sayıda olan otopark alanları dışında yollara yapılan parkların trafik akımını zorlaştırdığını, böylece insanların trafik bahanesi ile Anafartalar Caddesi yerine daha başka bölgeleri tercih ettiklerini belirti, park ve trafik sorunlarının çözümü için yeni bir bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini iletti. Esnafımız ayrıca kaldırım ve asfaltların yenilenmesi istediklerini de dile getirdi. Ziyaretlerden ve  Altındağ bölgesinde faaliyet gösteren kuyumcu üyelerimizin sorun ve taleplerine çözüm odaklı yaklaşımından dolayı Sayın Balcı başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 
 

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