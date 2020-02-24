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Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan Siteler esnafına ziyaret

Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer ve Siteler esnafı Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın düzenlediği kahvaltı programında bir araya geldi.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan Siteler esnafına ziyaret

Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı’nın ev sahipliği yaptığı toplantıda Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, siteler bölgesinde yapılan belediye hizmetlerini aktardı. Siteler için ellerini taşın altına sokacaklarını dile getiren Balcı, mobilyacılar odası, Siteler esnafı ile Belediyemiz arasında bir köprü vazifesinde, biz belediye olarak her türlü sorunu çözmeye hazırız. Odamıza gelen ve odamızdan belediyemize intikal eden tüm sorunlara öncelik vererek çözüm için çalışıyoruz, Siteler hem istihdam hem üretim yönünden Altındağ’ımızın gözbebeği dedi.

Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, esnafla bir araya gelinmesine vesile olan Başkan Hüseyin Taklacı’ya teşekkür ederek, Siteler mobilyasının Ankara’nın bir değeri olduğunu korunması gerektiğini ve el birliği ile mobilya sanayisinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Faaliyete geçecek olan Elmadağ Mobilyacılar OSB’ye de valilik kanalından tam destek verildiğini hatırlatan Özkan, Siteler mobilyasının ihtiyacı bir sanayi oluşumudur, bu bölgede fiziki şartlar nedeni ile yapılamayan birçok hizmet OSB bünyesinde çok daha iyi şartlar altında yapılabilecek dedi.

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Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer ise Siteler Ankara ticaretinin büyük bir bölümünü oluşturuyor, Siteler özellikle müşteri memnuniyeti açısından son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Vatandaşlarımız esnaftan memnun, şikayet oranı çok düşük dedi.

Başkan Taklacı toplantı sonunda, Belediye Başkanı Asım Balcı’ya, Vali Yardımcısi Ayhan Özkan’a ve Ticaret İl Müdürüne davete icabet ettikleri için teşekkür etti. Bizler esnafın dile getirdiği bir çok konuyu böyle toplantılarda uzun uzun konuşabiliyoruz. Bugünde bir çok konuya değinmiş olduk, Sayın Belediye Başkanımız ne zaman davet etsek sağ olsunlar geldiler derdimizi yerinde dinlediler dedi.

Toplantı sonunda Başkan Taklacı, Belediye Başkanı Asım Balcı ile birlikte siteler esnafını gezdiler. 

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