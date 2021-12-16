Altındağ Belediyesi 1500 çocuğa kışlık kıyafet hediye etti

Altındağ'da çocuklar üşümeyecek. Altındağ Belediyesi 1500 çocuğa kışlık bot, mont ve kaban hediye etti.

“Altındağ'da hiçbir çocuk üşümesin" sloganıyla yola çıkan Altındağ Belediyesi, Altındağlı çocukların kışı sıcacık geçirmesi için kolları sıvadı. Altındağlı 1500 çocuğa kışlık bot, mont ve kaban hediye edildi. Kışlık giyeceklerin yanında bir de temizlik seti verdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Çocukların yüzü güldüyse ne mutlu bize” dedi.

“BU KIŞ ÇOCUKLAR ÜŞÜMEYECEK”

Altındağ'ın, çocukların gülen yüzüyle güzelleştiğini sözlerine ekleyen Başkan Balcı "Çocuklarımız mutlu ise biz de mutluyuz. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek her şeye değer... Bir çocuğun mutluluğu, sevinci bizlerin yaşam kaynağı... Bu nedenle en çok çocuklarımızı mutlu etmek için çalışıyoruz. Belediyemizden sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerimizin 1500 evladına kışlık bot, kaban ve mont hediye ettik. Bir de yanına temizlik seti ekledik." ifadelerini kullandı.