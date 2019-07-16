Altındağ Belediyesi, Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ilaçladı

Altındağ Belediyesi, Altınköy Açık Hava Müzesi'ni baştan aşağı ilaçlayarak vatandaşların sağlıklı bir ortamda vakit geçirmesini sağlıyor.

Vatandaşların, sıcakların artmasıyla birlikte ortaya çıkan haşerelerden etkilenmemesi için Altındağ Belediyesi, ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçe genelinde sokaklarda ve parklarda periyodik olarak ilaçlama çalışması yürüten ekiplerin bu sefer ki adresi 100 yıl önceki köy hayatını tüm ayrıntılarıyla misafirlerine yaşatan Altınköy Açık Hava Müzesi oldu. Aileleriyle birlikte güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşların, sineklerden rahatsız olmaması için titiz bir çalışma yürüten ilaçlama ekipleri, müzedeki her noktayı ilaçladı. Çalı gruplarının ve ağaçların sağlığının da korunmasını amaçlayan ekiple, Altınköy'ü baştan aşağı haşerelerden arındırdı. 4 ayrı ekiple Altındağ'ın her mahallesini iki günde bir ilaçlayan Altındağ Belediyesi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İLAÇLAMALAR DÜZENLİ YAPILIYOR

Güzel bir gün geçirmek için Altındağ'da parkları ve Altınköy'ü tercih eden Ankaralıların sağlığı için çalıştıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı," Altındağ'da göreve geldiğimiz andan itibaren vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için önemli çalışmalar başlattık. Verdiğimiz talimatlar doğrultusunda ilçe genelinde ekiplerimiz görev başında. İlaçlama çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyoruz. Altınköy Açık Hava Köy Müzesi'nde ilaçlama ekiplerimizce çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmayla Altınköy'ü ziyaret eden aileler rahat bir şekilde müzenin hayatının tadını çıkaracaklar. İlaçlama çalışmamız parkların yanı sıra ilçe genelinde sokak sokak düzenli olarak devam ediyor" dedi.

