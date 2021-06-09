Altındağ Belediyesi bitki ve çiçek satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Altındağ Belediye Başkanlığı ihale ile park ve bahçeler için bitki ve mevsimlik çiçek satın alacak.
İhale konusu işin içeriği “26 Kalem -müdürlüğümüze ait parkların ve yeşil alanların yenilenmesinde kullanılmak üzere çeşitli Bitkiler bitki fideleri mevsimlik çiçeklerin alınması işi” olarak ilan edildi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 29.06.2021
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