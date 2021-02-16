Altındağ Belediyesi çöp konteyneri alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 400 adet sıcak daldırma galvanizli çöp konteyneri alacak.
Belediye’nin 770 litre Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 09.03.2021
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