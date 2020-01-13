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Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde tekvando dersleri başladı

Gençlik Merkezlerinde futboldan basketbola, okçuluktan satranca kadar sporun pek çok farklı dalıyla tanışan ve başarılara imza atan Altındağlı gençler, tekvando ile de tanıştı.
Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde tekvando dersleri başladı

İlk olarak Karapürçek Mahallesi'nde bulunan Sezai Karakoç ve Piri Reis Gençlik Merkezlerinde başlayan tekvando kursuna, bu zamana kadar 147'si kız, 142'si erkek olmak üzere, toplam 289 öğrenci kayıt yaptırdı.

ŞAMPİYONLAR ALTINDAĞ'DAN YETİŞECEK

Tekvando kurslarının ilgi görmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı "Şimdilik 2 merkezimizde dersler başladı. Ancak kısa süre sonra diğer mahallelerimizde bulunan gençlik merkezlerimizde de tekvando kursu başlatacağız. Altındağlı gençlerimizin sporun farklı dallarıyla tanışmasını çok önemsiyoruz. Geleceğin başarılı sporcularının buralardan çıkacağına inanıyorum. El ele vereceğiz, uluslararası anlamda göğsümüzü kabartacak, Ay-Yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları buradan yetiştireceğiz." dedi.

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"SAVUNMA VE GÜÇ..."

Tekvando derslerine büyük bir ilgiyle katıldığını söyleyen merkez üyesi Derya Karlı "Savunma sporlarını hep merak ediyordum. Burada tanışma ve katılma imkanım oldu. Bize bu imkanları sağlayan herkese çok teşekkür ederim." dedi.
Bir diğer öğrenci Müberra Aköz ise "Merkezde çeşitli aktivitelere katılıyordum, kurslara geliyordum. Hem derslerime hem de sosyal hayatıma çok büyük faydası oldu. Tekvando kursu açılınca hocalarım beni buraya yönlendirdi. Savunma sanatını öğreniyoruz, daha güçlü oluyoruz. Bence kızların mutlaka öğrenmesi gerek." diye konuştu.
 

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