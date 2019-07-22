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Altındağ Belediyesi Halk Oyunları Ekibi Satranç Haftasına özel gösteriler sergiledi

Altındağ Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Dünya Satranç Günü'nde 7 bölgeden yöresel danslar sergileyerek satranç oynadı.
Altındağ Belediyesi Halk Oyunları Ekibi Satranç Haftasına özel gösteriler sergiledi

Dünya Satranç Günü'nde Altındağ'nda rengarenk bir etkinliğe imza atıldı. Altındağ Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ve Gökyay Vakfı Satranç Müzesi tarafından organize edilen etkinlikte canlı satranç performansı gerçekleştirildi. Altındağ Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin satranç taşlarını temsilen yer aldığı ve Türkiye'nin 7 bölgesini temsilen kıyafetler giyildiği gösteride, her hamlede yöresel halk oyunları sergilendi. Canlı satranç performansından sonra sahne alan ritim grubu da izleyenlere müzik ziyafeti yaşattı. Altındağ Belediyesi'nin Hacettepe Mahallesi'ndeki hizmet binasının bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

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"GENÇLERİ SPORA VE SANATA YÖNLENDİRMELİYİZ"

Spora ve sanata büyük önem verdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağ Belediyesi olarak gençlerimiz sporla ve sanatla uğraşmalarını istiyoruz. Aileler mutlaka çocuklarını satranca veya başka spor dallarına yönlendirmeli. Sporla, sanatla uğraşan gençler kötü alışkanlıklardan uzak durur. Sağlıklı güzel nesiller yetişir. Gençlerimizin sporla ve sanatla iç içe olmaları için biz de adımlar atıyoruz. Dünya Satranç Günü'nü de renkli bir etkinlikle Altındağ'da kutladık. Altındağ Belediyesi Halk Oyunları Ekibi de etkinliğe 7 bölgeden, 7 ayrı halk oyunu ile katılarak birliktelik ve kardeşlik mesajı verdi. Altındağ'da bu tür etkinliklerin sayısını artıracağız. Kurum ve kuruluşlarla el ele vererek Altındağ'ı daha ileriye taşıyacağız"dedi.
 

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