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Altındağ Belediyesi Hamamönü’ne 500 bin lale dikimi gerçekleştirdi

Hamamönü bölgesinde peyzaj ve yeşil alan tasarımlarını yenileyen Altındağ Belediyesi, Hamamönü ve çevresine 500 bin adet lale soğanı dikti.
Altındağ Belediyesi Hamamönü’ne 500 bin lale dikimi gerçekleştirdi

Bahar aylarında ilçenin rengarenk çiçeklerle donanması için kolları sıvayan Altındağ Belediyesi, Hamamönü bölgesine 500 bin adet lale soğanı dikti. Mevsimi geldiğinde açacak olan lale soğanları sayesinde, Hamamönü, baharı rengarenk karşılayacak.

Altındağ'a çok yakışacak

Altındağ'daki yeşil alan miktarının artması konusuna büyük önem verdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla uğradığı Hamamönü bölgesinde ziyaretçi yoğunluğu bahar aylarında çok artıyor. Bahar geldiğinde ziyaretçileri rengarenk çiçeklerin karşılaması için hazırlığımızı şimdiden yaptık. Bu bölgeye 500 bin adet lale soğanı diktik. Mevsimi geldiğinde laleler açacak ve Hamamönü rengarenk lalelerle donanacak inşallah... Altındağımıza, Hamamönü'ne çok yakışacak." dedi.

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Hedefimiz yeşil Altındağ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan ettiği 11 Kasım' da; Altındağ'da 1500 fidanı da toprakla buluşturduklarını hatırlatan Başkan Balcı "Biz de Ankara'nın kalbi Altındağ'dan, bu güzel kampanyaya 1500 fidan ile destek vermenin mutluluğunu yaşadık. Hedefimiz zümrüt yeşili görüntüsüne kavuşan bir Türkiye ve yine yemyeşil görüntüye sahip olan bir Altındağ... " ifadelerini kullandı.
 

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