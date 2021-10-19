Altındağ Belediyesi, Haymana için kaldırım malzemesi satın alacak

Ankara’da Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Haymana Belediyesi’ne teslim edilmek üzere ihale ile kaldırım malzemesi satın alacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Haymana Belediyesi’ne teslim edilmek üzere ihale ile kaldırım malzemesi satın alacak.

İhale ayrıntısında “2 Kalem Haymana Belediyesine Teslim Edilmek Üzere Kaldırım Malzemesi Alım İşi” denildi.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 09.11.2021 10:30

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