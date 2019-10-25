Altındağ Belediyesi ilçeye 20 yeni park kazandırıyor

Mevcut parklarda da bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, 24 parkı da baştan aşağı yenileyerek daha kullanışlı hale getiriyor.

Altındağ'da yeşil alan atağı... Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla, ilçedeki 24 dev park baştan aşağı yenilenirken, 20 yeni parkın da yapımına başlandı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, seçim öncesinde söz verdikleri gibi parkları baştan aşağı yenilediklerini belirterek, "Yenilenen parklarımız hem çocuklarımıza hem de yetişkin hemşehrilerimize hitap edecek şekilde dönüşüyor. Bir yandan da yepyeni parklar yapıyoruz. Altındağlı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

BİZ SÖZ DAHA YERİNE GETİRİLİYOR

Seçim öncesi verdiği sözleri bir bir yerine getiren Başkan Balcı, "Vatandaşlarımızdan parklarla ilgili çok talep aldık ve onlara ne gerekiyorsa yapacağımıza dair söz vermiştik. Bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Var olan parklarımızdan 24'ünü, vatandaşlarımızın daha fazla sosyalleşebileceği alanlara dönüştürüyoruz. İçerisine çocuk oyun grupları, spor alanları ve kamelyalar yerleştiriyoruz. Parklarımız her yaştan hemşehrimiz için daha cazip ve daha kullanışlı hale geliyor.a€ ifadelerini kullandı.

20 YENİ PARK

Altındağ'ı Ankara'nın en yeşil ilçesi yapacaklarına dair de söz verdiklerini belirten Başkan Balcı, bu doğrultuda da hızla çalıştıklarının altını çizdi. Başkan Balcı, "Yine söz verdiğimiz gibi, 20 yeni park yapıyoruz. Parkların içerisine spor aletleri, futbol sahaları, basketbol sahaları, koşu yolları, çocuk oyun alanları, kamelyalar ve banklar koyuyoruz. Parklarımız tamamlandığında mahallelerimizin çehresi değişecek. Altındağlı hemşehrilerimizin aileleri ile birlikte keyifli zaman geçirmesi için tasarladığımız parklar şimdiden sabırsızlıkla bekleniyor.a€ diye konuştu.