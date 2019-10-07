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Altındağ Belediyesi kalede temizlik ve peyzaj çalışmaları yaptı

Altındağ Belediyesi Ankara Kalesi'nde temizlik ve peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Kale'nin turizmin can damarı olduğunu ifade eden Başkan Asım Balcı, tarihi bölgenin temizliği konusunda herkese görev düştüğünü belirtti.
Altındağ Belediyesi kalede temizlik ve peyzaj çalışmaları yaptı

Altındağ Belediyesi, başkentin en önemli tarihi mekanlarından birisi olan Ankara Kalesi'nde temizlik seferberliği başlattı. Ankara Kalesi ile Kale Mahallesi eteklerinde 2 yıkama aracı ve 15 personelle gerçekleştirilen çalışmalarda sokaklar baştan aşağı yıkandı. Kale sokaklarını düzenli olarak yıkayan ekipler, bölgeyi pırıl pırıl yaptı. Altındağ Belediyesi ayrıca Ankara Kalesi'ne 8 yeni çöp konteyneri de yerleştirerek oluşan kötü görüntülerin de önüne geçti. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Kale esnafının talebi üzerine tarihi Ahi Elvan Cami önündeki göbekte de yeşillendirme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan peyzaj çalışmasıyla bölge yeşil bir görüntü kazandı.

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Ülkemizin aynası

Tarihi Kale Mahallesi'nde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Ankara Kalesi bizim kentimizin turizm anlamındaki can damarı. Kalemize gözümüz gibi bakmak zorundayız. Orada oluşacak çevre ve görüntü kirliliğine izin vermemeliyiz. Yabancı turistlerce de yoğun şekilde ziyaret edilen Ankara Kalesi ülkemizin bir nevi aynası... Bu nedenle Ankara Kalesi ve çevresine temizlik anlamında büyük önem veriyoruz. Ekiplerimizce düzenli olarak çevre temizliği gerçekleştiriliyor. 8 adet yeni çöp konteyneri yerleştirdiğimiz Ankara Kalesi'nde ayrıca esnafımızın da talebi üzerine peyzaj işlemi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
 

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