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Altındağ Belediyesi Kar ekipleri karla mücadele için göreve hazır

Altındağ Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte karla mücadele ekiplerini hazır hale getirdi.
Altındağ Belediyesi Kar ekipleri karla mücadele için göreve hazır

Altındağ Belediyesi karla mücadele ekipleri, Altındağ'ın kritik noktalarında yerini aldı. Tüm teknik ekip ve araç donanımını gözden geçiren, aksaklıkları gideren ve eksikleri tamamlayan Altındağ Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için iş başında… Karla daha iyi mücadele edebilmek ve kış şartlarında vatandaşların mağdur olmasını engellemek için greyder, küreme aracı, tuzlama aracı, yükleyici iş makinesi, dar ara sokaklarda hizmet veren tuzlama kamyonetleri ve çalışma programını belirleyerek ekiplere bildiren kılavuz araçlar, karla mücadele için göreve hazırlandı.

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“FİLOMUZ GÜÇLÜ, EKİPLERİMİZ HAZIR”

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağ'ın pek çok mahallesi rakım olarak yüksekte bulunduğundan, Altındağ'da kış koşulları biraz daha ağır şartlarda yaşanıyor. Ancak araç filomuz güçlü, ekiplerimiz göreve hazır... Karla mücadele için 24 saat görev başındayız. Karla mücadelemizi daha etkin ve daha hızlı bir biçimde sürdürmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi. Kış koşulları için gereken önlemleri zaman geçirmeden aldıklarının altını çizen Başkan Balcı "Vatandaşlarımız ile iş birliği içerisinde, kazasız, belasız ve sağlıklı bir kış geçirmeyi diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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