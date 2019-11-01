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Altındağ Belediyesi Karapürçek Mahallesi'ne inşa ettiği parka Barış Pınarı adını verdi

Mehmetçiğin Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Ankara'nın kalbi Altındağ'da yaşatılacak
Altındağ Belediyesi Karapürçek Mahallesi'ne inşa ettiği parka Barış Pınarı adını verdi

Altındağ Belediye Meclisi'nde alınan kararla içerisinde; 2 adet idari bina, 2 sentetik çim futbol sahası, 2 adet basketbol sahası, 2 adet voleybol sahası, 2 adet tenis kortu, 900 metre koşu yolu, spor aletleri, çocuk oyun alanı bulunan ve 26 bin metrekarelik alana kurulan parka, "Barış Pınarı" ismi verildi. Çok yakında hizmete açılacak olan Barış Pınarı Parkı'nda her yaştan vatandaşın spor yapabilmesi için tüm detaylar düşünüldü. Büyük ölçüde tamamlanan ve yeşil alanların oluşturulduğu park, kısa süre içerisinde açılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

"ASKERİMİZİN YANINDAYIZ"

"Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek için Karapürçek Mahallesi'nde inşa ettiğimiz parkımıza harekatın ismini verdik" diyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin bekası için çok önemli. Bu nedenle Altındağ Belediyesi olarak bu tarihi harekatın adını başkentimizde yaşatmak için karar aldık. 82 milyon olarak Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız. Devletimizle, ordumuzla gurur duyuyoruz. Dualarımız hep onlarla. Harekat kapsamında şehit olan askerlerimize ve sivil vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Harekatın adı Altındağ’da yaşatılacak

Altındağ Belediyesi, Karapürçek Mahallesi'ne inşa ettiği 26 bin metrekarelik parka, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ismini verdi.
Mehmetçiğin Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Ankara'nın kalbi Altındağ'da yaşatılacak. Altındağ Belediye Meclisi'nde alınan kararla içerisinde; 2 adet idari bina, 2 sentetik çim futbol sahası, 2 adet basketbol sahası, 2 adet voleybol sahası, 2 adet tenis kortu, 900 metre koşu yolu, spor aletleri, çocuk oyun alanı bulunan ve 26 bin metrekarelik alana kurulan parka, "Barış Pınarı" ismi verildi. Çok yakında hizmete açılacak olan Barış Pınarı Parkı'nda her yaştan vatandaşın spor yapabilmesi için tüm detaylar düşünüldü. Büyük ölçüde tamamlanan ve yeşil alanların oluşturulduğu park, kısa süre içerisinde açılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

"ASKERİMİZİN YANINDAYIZ"

"Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek için Karapürçek Mahallesi'nde inşa ettiğimiz parkımıza harekatın ismini verdik" diyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin bekası için çok önemli. Bu nedenle Altındağ Belediyesi olarak bu tarihi harekatın adını başkentimizde yaşatmak için karar aldık. 82 milyon olarak Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız. Devletimizle, ordumuzla gurur duyuyoruz. Dualarımız hep onlarla. Harekat kapsamında şehit olan askerlerimize ve sivil vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.
 

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