  • BIST 115.642
  • Altın 318,112
  • Dolar 6,1029
  • Euro 6,5856
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 6 °C
»

Altındağ Belediyesi Zabıtalarına başarı belgesi

Altındağ Zabıtası çalıştı, başarı belgesine kavuştu. Görevde yükselme eğitim programını başarıyla tamamlayan Altındağ Belediyesi zabıta memurları, düzenlenen törenle başarı belgelerini aldı.
Altındağ Belediyesi Zabıtalarına başarı belgesi

Altındağ Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Ankara Hacı Bayram Veli üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim programına katılan ve sınavda başarı sağlayan Altındağ Belediyesi zabıta personellerine, düzenlenen törenle başarı belgeleri verildi. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi'nde gerçekleştirilen törende, görevde yükselme sınavını başarıyla tamamlayan 15personel başarı belgesi aldı.

"BAŞARILI OLAN PERSONELİMİZİ TEBRİK EDİYORUM."

Başarı belgelerini almaya hak kazanan zabıta personellerini tebrik eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı " Personellerimizin hizmet içi eğitimlerine büyük önem veriyoruz. Zabıta personellerimiz katıldıkları bu eğitim programında ilgili kanun ve mevzuatlar, halkla ilişkiler ve davranış kuralları, kabahatlar kanunu ve ilgili yasal mevzuatlar, belediye kanunu, zabıta hizmetlerinin tarihçesi ve zabıta yönetmeliği, tüketicinin korunması kanunu, Türkçe dilbilgisi ve yazışma kuralları gibi konularda oldukça detaylı ve titiz bir eğitime katıldılar. Eğitimi tamamlayan 15 personelimiz görevde yükselme sınavını başarıyla geçti. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

gallery_-1-033.jpg
Zabıta personelinin belediyenin vitrini olduğunu söyleyen Başkan Balcı "Zabıtalar, çalıştıkları bölgedeki huzur ve güveni tahsis etmekle görevlidir. Bu nedenle zabıtaların hizmet içi eğitimi ve bu eğitimlerden sağlayacakları fayda çok önemli... Altındağ Belediyesi olarak zabıta personellerimizin eğitimine ve gelişimine büyük önem veriyoruz." İfadelerini kullandı.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağlı kadınlardan çocuklara tiyatro20 Şubat 2020 Perşembe 00:38
  • Keçiören'de her hafta düzenlenen halk toplantıları devam ediyor20 Şubat 2020 Perşembe 00:35
  • Etimesgut'taki liseler için bilinçlendirme tiyatrosu sahneleniyor20 Şubat 2020 Perşembe 00:32
  • 25 ilçenin zabıta müdürleri buluştu20 Şubat 2020 Perşembe 00:29
  • Çubuk'ta İdlib için yardım kampanyası başlatıldı19 Şubat 2020 Çarşamba 00:43
  • Genç mucitlerden müzede keşif19 Şubat 2020 Çarşamba 00:39
  • Mamaklı kadınlar Türk Kızılayı için elbise diktiler19 Şubat 2020 Çarşamba 00:38
  • Keçiören Belediyesi 10 ayda 180 milyon lira borç ödedi19 Şubat 2020 Çarşamba 00:35
  • Gölbaşı'nda kadınlara yönelik el sanatları kurs kayıtları başladı19 Şubat 2020 Çarşamba 00:33
  • Etimesgut'ta çocuklara yönelik göz taramaları devam ediyor19 Şubat 2020 Çarşamba 00:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti