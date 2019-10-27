Altındağ Belediyesi'nde yıkım

Altındağ Belediye binasındaki kullanılmayan, çevresindeki tarihi dokuyu perdeleyen gereksiz beton yapılar yıkılıyor. Böylelikle hem bölge rahat nefes almış oluyor hem de binanın çevresindeki tarihi yapılar daha görünür oluyor.

İlk yapıldığında 3 bloktan oluşan Altındağ Belediye binasının ilk bloğu 2016'da, ikinci bloğu ise 2018 yılında yıkılarak yeşil alana dönüştürülmüştü. Yıkılan blokların yeşil alana dönüştürülmesi ile bölge rahat bir nefes almış, tarihi yapılar ise ortaya çıkmış oldu.

BETON GİTTİ YEŞİL ALAN GELECEK

Belediyenin etrafındaki tarihi yapıların görünürlüğünü artırmak, ihtiyaç duyulmayan beton alanları ortadan kaldırmak için yeni bir yıkım çalışması daha yapıldı. Belediyenin Talatpaşa Bulvarı'na bakan kısmındaki beton bir duvar da geçtiğimiz hafta sonu yıkıldı. Otopark girişini perdelemek amacıyla yapılan dev duvarın iş makinalarıyla yıkılmasıyla duvarın arkasında kalan tarihi yapılar daha görünür oldu. Yıkılan yerin de yeşil alan olarak değerlendirileceği öğrenildi.

BELEDİYE BİNASI TAMAMEN YIKILACAK

İlk yapıldığında 3 bloktan oluşan ve geçtiğimiz yıllarda 2 bloğu yıkılarak yeşil alana kazandırılan Altındağ Belediyesi'nin son bloğu da önümüzdeki süreçte yıkılarak bölgeye 12 bin metrekarelik dev bir meydan kazandırılması planlanıyor.

RAMAZAN SAYGILI /İLKSAYFA

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