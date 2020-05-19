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Altındağ Belediyesi’nden Ankara'ya Servispark

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağ'ın önemli bir sorununu daha çözüme kavuşturuyor. Başkan Balcı'nın talimatlarıyla hayata geçirilen "Servis Park" projesi ile servis araçlarının otopark sorununa neşter vurulacak.
Altındağ Belediyesi’nden Ankara'ya Servispark

Ankara'daki servisçilere müjde... Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yapımı devam eden Servis Park projesi, Altındağ'ın yıllardır süregelen önemli bir sorununu daha çözüme kavuşturdu. Araçlarını Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan boş alana park etmek zorunda kalan servislerin hem mahalle halkı için, hem de servisçilerin kendisi için sıkıntı oluşturduğunu söyleyen Başkan Balcı "Bu sorunu da çözüme kavuşturmuş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Servis Parkımız şimdiden tüm esnafımıza hayırlı olsun" dedi.

KALDIRIM VE YOL İŞGALİNE SON

7 bin metrekare arazi üzerine kurulan "Servis Park" ile servis araçlarının kaldırım ve yol işgalinin önüne geçilecek. Yapılacak olan park alanı, servis şoförlerinin de ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Yaklaşık 400 araç kapasiteli olan Servis Park'ta servis şoförleri için; toplantı odası, yemekhane, dinlenme odası ve mescit yer alıyor. Çalışmaların hızla devam ettiği Servis Park'ın yakın zamanda tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.

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ESNAF ODASI İLE BERABER ÇALIŞILIYOR

Modern ve planlı bir Altındağ için çalıştıklarını belirten Başkan Asım Balcı, "Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki servis araçlarının otopark sorunu çözmek için kolları sıvadık. Servis Park projemizi Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası ile beraber yürütüyoruz. İnşallah kısa sürede bitecek olan tesisimizle vatandaşlarımız rahata kavuşacak. Zübeyde Hanım Mahallesi'nin en önemli sorunlarından biri de giderilmiş olacak. Proje tamamlandığında bölge çok rahatlayacak. Hem servis aracı sahipleri hem de mahalle sakinleri huzura kavuşacak inşallah..." dedi.

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