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Altındağ Belediyesi'nden Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne otopark desteği

Altındağ Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde trafiğin rahat bir şekilde işleyebilmesi için otopark alanı oluşturdu.
Altındağ Belediyesi'nden Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne otopark desteği

Altındağ Belediyesi, başkentlilerin yoğun olarak kullandığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otopark sorununa neşter vurdu. Hastaneye gelen vatandaşların otopark sıkıntısı çekmemeleri için çalışma gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servis Bölümü'nün önüne 60 metre uzunluğunda,3 metre genişliğinde otopark alanı oluşturdu. Otopark alanının asfalt serimini gerçekleştiren ekipler, otopark çizgilerini de büyük bir titizlikle gerçekleştirdi. Hastane yönetimi de sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada desteklerinden ötürü Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'ya teşekkür etti.

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"ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMAYDI"

İlçede yer alan birçok kamu kurum ve kuruluşu ile el ele çalıştıklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Dışkapı'da bulunan Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden bize gelen talep üzerine ekiplerimize talimat verdik. Hastanemizin acil servis bölümünün ön tarafında yer alan alanda hızlı bir çalışma yaparak düzgün ve kullanışlı bir araç park alanı oluşturduk. Buraya gelen hemşehrilerimizin otopark sorunu yaşamadan tedavilerini yapabilmeleri için önemli bir çalışmaydı. Altındağ genelinde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak dokunuşlar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
 

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