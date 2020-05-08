Altındağ Belediyesi’nden esnafa hijyen paketi

Altındağ Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan taksi duraklarına içinde maske, kolonya ve el sabunu bulunan hijyen paketi hediye ediyor. Belediye aynı hizmeti Pazartesi günü açılan berberlerede verecek.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı Güneşevler’de bulunan Çiçek Taksi ve Aydınlıkevler’de bulunan Arama Taksi durağını ziyaret ederek hijyen paketlerini taksici esnafına bizzat kendisini takdim etti. Balcı, sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı:

Balcı; “Taksici esnafımızın yanındayız”

“Altındağ'daki tüm taksi duraklarımıza içerisinde maske, kolonya ve el sabunu bulunan hijyen paketi hediye ediyoruz. Taksici esnafımızın her zaman yanındayız. Rabbim bol ve bereketli kazançlar versin.”

Balcı, Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacak olan kuaförler hakkında da şu paylaşımda bulundu:

“ 11 Mayıs Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak olan kuaför ve berberlere Altındağ Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi destek vermeye devam edeceğiz. "

İş yerleri dezenfekte edilecek ,

Maske dağıtılacak ,

Kolonya hediye edilecek.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA