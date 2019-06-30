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Altındağ Belediyesi'nden ödüllü fotoğraf yarışması

Altındağ Belediyesi, ilçenin tarihi mekanlarının tanıtımı için ödüllü fotoğraf yarışması düzenleyecek.
Altındağ Belediyesi'nden ödüllü fotoğraf yarışması

Altındağ turizmini ayağa kaldırmayı hedefleyen Altındağ Belediyesi, bu kapsamda önemli bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Altındağ'ın tarihi mekanlarını ön plana çıkarmak isteyen Altındağ Belediyesi, "Benim Altındağım" isimli fotoğraf yarışması düzenleyecek. Katılımın 3 Temmuz Çarşamba günü başlayacağı "Benim Altındağım Gençler Arası Fotoğraf Yarışması" için son başvuru tarihi 18 Temmuz Perşembe günü olarak belirlendi. Fotoğraf yarışmasının içeriği ise; Altındağ'ın tarihi ve doğal güzellikleri, Altındağ ilçesinde bulunan Cumhuriyet eserleri ile insan portreleri olacak.

Öğrenciler katılabilecek

Lise ve üniversite öğrencilerinin katılabileceği yarışmaya fotoğrafçılar en fazla 3 fotoğrafla katılabilecekler. Gençlerin kadrajından çekilen fotoğraflar yarisma@altindag.bel.tr adresine gönderilecek. Yarışmacıların fotoğraflarıyla birlikte; ad, soyad ve telefon numarası bilgisi paylaşması yeterli olacak.

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Jüri tarafından değerlendirmeye alınacak fotoğraflar arasından ilk üçe giren eserlere ödül verilecek. Yarışma sonunda; birinci olan fotoğraf sahibi 5 bin TL, ikinci olan fotoğraf sahibi 4 bin TL, üçüncü olan fotoğraf sahibi ise 3 bin TL kazanacak.

"Turizmi ayağa kaldırmalıyız"

Yarışmayla ilgili açıklama yapan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Gençlerimizi sanata yönlendirmek istiyoruz. Bu yarışma sayesinde ayrıca Altındağ'ın önemli tarihi mekanlarının tanıtılmasını hedefliyoruz. Altındağ Ankara'nın kalbi... Bu kalbin sürekli atması için turizmi ayağa kaldırmalıyız. Ben kentin turizmine katkı sunacak bu yarışmaya katılacak katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
 

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