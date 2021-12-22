Altındağ Belediyesi’nden öğrencilere kitap desteği

Altındağ Belediyesi tarafından, Altındağ'da bu yıl sınava girecek olan 8'inci sınıf öğrencilerine LGS hazırlık kitabı, üniversite sınavına girecek öğrencilere ise TYT hazırlık kitabı dağıtımına başlandı.

Altındağ Belediyesi’nden sınava girecek öğrencilere büyük destek… LGS ve TYT hazırlık kitabı dağıtımı, Altındağlı öğrenciler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Sınav maratonunda ter döken öğrenciler, kendilerini unutmayan Başkan Asım Balcı'ya ve Altındağ Belediyesi'ne teşekkür etti. Bu yıl sınava girecek olan Altındağlı öğrencilere destek olmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı “Altındağlı gençlerimizin sınav stresine bir nebze olsun ilaç olabildiysek ne mutlu bize” dedi.

KİTAPLAR OKULLARA TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI

Öğrenimine devam eden 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin sınava hazırlık kitaplarının okullarına dağıtılmaya başlandığını belirten Başkan Asım Balcı “Okullarında öğrenim görmeye devam eden 8 ve 12’nci sınıf yavrularımızın kitaba ulaşmak için herhangi bir yere başvurmasına gerek yok. Biz ayırım gözetmeksizin Altındağ’daki her okulumuza ve her öğrencimize kitabını ulaştıracağız” dedi. Başkan Balcı, mezun olmuş ya da açık öğretim lisesinde okuyan öğrencilerin ise http://basvuru.altindag.bel.tr adresinden başvuru yapması gerektiğini vurguladı.

“BİZ DAİMA YANLARINDAYIZ"

Başkan Asım Balcı “Her öğrencimiz aynı imkanlara sahip değil… Öğrencilerimizin kaynaklara rahat ulaşamaması ya da imkanlarının el vermemesi, hayallerine kavuşmasına, başarıya ulaşmasına engel olmasın istiyoruz. Ek ders alamayan, kaynak kitap bulamayan öğrencimizin kalmaması için çalışıyoruz. Dağıttığımız bu kitap, aynı zamanda geçmiş dönem konularının da tekrarı niteliğinde olacak. Öğrencilerimiz yeter ki derslerine çalışsın, hedeflerinden uzaklaşmasın. Biz daima yanlarındayız…” ifadelerini kullandı.