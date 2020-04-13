Altındağ Belediyesinden Özel halk otobüslerinde korona temizliği

Altındağ'da koronavirüsün yayılmaması için alınan önlemler devam ediyor. İlçenin tüm noktalarında dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak devam ederken, Altındağ hattında görev yapan özel halk otobüsleri de belediye tarafından dezenfekte edildi.

Altındağ Belediyesi, koronavirüse karşı mücadelesini her alanda sürdürüyor. Altındağ'da bulunan; okullar, kültür merkezleri, camiler, müzeler, alışveriş merkezleri, nikah ve düğün salonları, konukevleri, taksi durakları, muhtarlıklar, parklar ve yaşlı bakım merkezleri, taksiler, dolmuşlar, ambulanslar kurulan ekip tarafından titizlikle dezenfekte edilirken, özel halk otobüsleri de unutulmadı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla harekete geçen Altındağ Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri, özel halk otobüslerini de titizlikle ilaçladı.

BAŞTAN AŞAĞI DEZENFEKTE EDİLDİ

Koronavirüs ile mücadelenin, Altındağ'da aralıksız devam ettiğini söyleyen Başkan Asım Balcı "Altındağ hattında hizmet veren tüm özel halk otobüslerini ilaçlarla dezenfekte ettik. Her tür koruyucu güvenlik önlemini alan ekiplerimiz, her zaman olduğu gibi, titizlikle çalıştı. Altındağ'da vatandaşlarımız her ne kadar yetkililerin uyarılarını dikkate almaya önem verse de, çalışan vatandaşlarımız özel halk otobüslerini kullanmaya devam ediyorlar. Bu nedenle ulaşım araçlarının temizliği çok önemli... Altındağ genelinde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz." dedi.

"DEZENFEKTE İSTASYONUMUZ HİZMETTE..."

Geçtiğimiz haftalarda İskitler Semt Pazarı'nda "hijyen istasyonu" uygulaması başlattıklarını da hatırlatan Başkan Balcı "Aracını dezenfekte etmek isteyen taksi ve servis şoförleri, İskitler Semt Pazarı'na gelerek, bu hizmetten hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.00 arası, ücretsiz olarak faydalanabilir. " ifadelerini kullandı.

