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Altındağ Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına rengarenk moral

Altındağ Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Ankara Hastanesi ve Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanelerinin bahçesini rengarenk lalelerle donattı.
Altındağ Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına rengarenk moral

Altındağ Belediyesi, hastane bahçelerini lalelerle süsledi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, hastane bahçelerine rengarenk laleler dikildi. Sağlık çalışanlarına bir nebze de olsa moral verebilmek için canla başla çalıştıklarını söyleyen Başkan Balcı, "Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Ankara Hastanesi ve Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanelerinin bahçesini rengarenk lalelerle donattık. İlk günden bugüne canla başla çalışan sağlık çalışanlarımız, arada sırada dinlenmek için bahçeye çıktıklarında, rengarenk laleler sayesinde içleri açılır, hastalara ise moral olur diye düşündük." dedi.

"HER KIŞIN SONU BAHAR..."

Hastaneler bölgesi olan Hamamönü'nün de lalelerle donatıldığını ifade de eden Balcı, "Hastane bahçelerine gelen herkes laleleri görsün, içi açılsın, sağlık çalışanları lalelerle moral bulsun, hastalarımıza da güç versin istedik. Zor günlerin geride kaldığı, artık bizi güzel günlerin beklediği mesajını verelim diye düşündük." dedi.

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"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA MİNNETTARIZ"

Koronavirüsle mücadelede en zor günlerin geride kaldığını sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Bundan böyle bizi daha güzel günlerin beklediğine inanıyorum. El ele vermeye, el birliğiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadelede
 

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