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Altındağ Belediyesi’nin standı büyük beğeni topladı

Altındağ Belediyesi, ATO Congresium’da düzenlenen, 3’üncü “Verimlilik ve Teknoloji Fuarı”na katıldı. Altındağ Belediyesi’nin standı, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.
Altındağ Belediyesi’nin standı büyük beğeni topladı

Altındağ Belediyesi, bu yıl “İleri teknolojiler” temasıyla gerçekleştirilen “Verimlilik ve Teknoloji Fuarı”nda yerini aldı. Başkentin ilk dijital turizm rehberi Altın Rota, Altın Eller, Altın Kütüphane, E-imar, Altın Masa ve yenilenen coğrafi bilgi sistemi gibi uygulamalar ile fuarda göz dolduran Altındağ Belediyesi, teknolojiyi yakından takip ettiğini gözler önüne serdi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın da ziyaret ettiği fuar, 12 Haziran’a kadar açık kalacak.

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“TEKNOLOJİYİ EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAYA ÇALIŞIYORUZ”
Altındağ Belediyesi’nin daima yeniliklere açık, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve hızla uygulamaya koyan bir belediye olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı “ATO Congresium’da bu yıl 3’üncü kez düzenlenen ‘Verimlilik ve Teknoloji” fuarı çok önemli kurum, kuruluş ve firmaları ağırlıyor. Sektörlerin önemli temsilcilerinin yer aldığı bu fuarda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Altındağ Belediyesi olarak daima yeniliklere açığız, teknolojik gelişmelerin de yakın takipçisiyiz. Bu konularda çok daha fazla ilerlemek için elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

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FUARA DAVET
Altındağ Belediyesi standının fuarda büyük ilgi gördüğünü de sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Fuarda, başkentin ilk dijital turizm rehberi Altın Rota, Altın Eller, Altın Kütüphane, E-imar, Altın Masa ve yenilenen coğrafi bilgi sistemi gibi, teknolojiyi verimli bir şekilde kullandığımız uygulamalarımızı ziyaretçilere tanıtıyoruz. Bu konularda bilgi almak ve standımızı yakından görmek isteyen herkesi, fuarı ziyaret etmeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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