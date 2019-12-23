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Altındağ Çinçin'de dönüşüm devam ediyor

Altındağ'da kentsel dönüşümün en önemli durağı Gültepe Mahallesi'nde, dönüşüm devam ediyor. Eskiden Çinçin olarak adlandırılan bölgede yıkım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Altındağ Çinçin'de dönüşüm devam ediyor

Gültepe'de yıkımlar devam ediyor. Eskiden Çinçin olarak bilinen, yeni adı Gültepe Mahallesi olan bölgede, kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla hız kesmeden devam eden yıkım çalışmaları kapsamında, 2 günde 35 gecekondunun daha yıkımı gerçekleştirildi. Bölgenin kentsel dönüşüm kapsamında büyük bir değişim içerisine girdiğini söyleyen Başkan Asım Balcı, planlı bir Altındağ için çalıştıklarını ifade etti.

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"Yıkımlar devam edecek"

Gerçekleştirilen yıkım çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Balcı "Bilindiği gibi Çinçin bölgesi başta uyuşturucu olmak üzere, suç örgütlerinin yoğun olarak yaşadığı ve faaliyetlerini sürdürdüğü bir bölgeydi. Bölge sakinlerinin olumlu iş birliğiyle tüm sorunların üstesinden geliyoruz. Çünkü artık herkes daha modern hayat şartlarına kavuşmak istiyor. Biz de Altındağ Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

"Çinçin, Gültepe oldu"

Bölgede yıkım çalışmalarının devam edeceğini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Altındağlı vatandaşlarımızın daha modern, daha rahat konutlarda, kendilerine yakışır bir hayat sürmeleri için çalışıyoruz. Çocuklar daha modern evlerde büyüsün, adı suçla anılan mahallelerde oturmasın, gelecekleri daha da aydınlık olsun diye mücadele ediyoruz. Eski adıyla Çinçin'in, yeni adıyla Gültepe Mahallesi'nin bu mücadelenin bir simgesi haline geldiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
 

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