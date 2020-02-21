Altındağ Devlet Hastaneleri Listesi.. Altındağ'daki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

Altındağ Devlet Hastaneleri'nin İsimleri Neler? Altındağ'da kaç tane Devlet Hastanesi var? Altındağ'daki hastaneler, Altındağ'daki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. 2020 Güncel Liste...

Altındağ Devlet Hastanelerinin isimleri neler? Altındağ'da kaç tane Devlet Hastanesi var? Altındağ'daki hastaneler, Altındağ'daki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. Altındağ Devlet Hastanesi, Altındağ'daki Devlet Hastaneleri nerede? Altındağ Hastane 2020 Güncel Liste…

Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Altındağ’a yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Altındağ’daki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Altındağ'daki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.

ALTINDAĞ DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 2020

Altındağ'da hangi devlet hastaneleri var? Nasıl giderim?

ALTINDAĞ

1. ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Şehit Ömer Halisdemir Cad. Kurtdereli Sok. ALTINDAĞ ANKARA

İletişim: 0 (312) 596 96 00

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2. DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Örnek Mah. Babür Cad. 44 Altındağ, Ankara

İletişim: 0 (312) 305 60 00

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3. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ

Anafartalar Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. Sıhhiye Kampüsü, Altındağ, Ankara

İletişim: 0 (312) 305 50 00

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4. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA HASTANESİ

Hacettepe Mah. Talatpaşa Blv. Altındağ, Ankara

İletişim: 0 (312) 310 33 33

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5. DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Ziraat Mah. Şehit Ömer Halisdemir Cad. No: 20 Dışkapı/ANKARA

İletişim: 0 (312) 596 20 00

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6. ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HASKÖY SEMT POLİKLİNİĞİ

Güneşevler Mah. Malazgirt Cad 128.sok no:8 Hasköy Semt Polikliniği-Hemodiyaliz Merkezi

İletişim: 0312 596 20 00

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7. ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Hacettepe Mh. Ulucanlar Cd. No:89 Altındağ / ANKARA

İletişim: 0 (312) 595 30 00

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8. ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SİTELER SEMT POLİKLİNİĞİ

Ulubey Mahallesi Koçak Sk. No:4 Altındağ/Ankara

İletişim: 0 (312) 349 11 25

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9. ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ULUS SEMT POLİKLİNİĞİ

Doğanbey Mh., Atatürk Blv, 06050 Altındağ/Ankara

İletişim: 0 (312) 311 02 99

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10. ANKARA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Hacettepe, 3, Türkocağı Sk., 06230 Altındağ/Ankara

İletişim: 0 (312) 310 32 30

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11. ANKARA KARAPÜRÇEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Karapürçek, 518. Cd. No:2, 06165 Altındağ/Ankara

İletişim: 0 (312) 375 02 42

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12. ANKARA ULUCANLAR GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kale Mah. Ulucanlar Cad. No:59, 06250 Altındağ / Ankara

İletişim: 0 (312) 312 62 61

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13. YÜKSEK İHTİSAS SEMT POLİKİNLİĞİ

Hacettepe Mah. Atatürk Bulvarı Kızılay Sok. No:4 Altındağ/Ankara

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