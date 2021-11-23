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Altındağ halkı Hüseyin Gazi Parkını çok sevdi

Kısa bir süre önce yapımı tamamlanarak hizmete sokulan Hüseyin Gazi Parkı, Altındağlıların büyük beğenisini topladı. Park, her yaştan mahalle sakininin buluşma noktası haline geldi. 
Altındağ halkı Hüseyin Gazi Parkını çok sevdi

Hüseyin Gazi Parkı, mahalle sakinlerinin favorisi oldu. Altındağ’a her geçen gün yeni parklar kazandırmaya devam ettiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Parklarımızın her yaştan Altındağlı vatandaşımız için neşe kaynağı olmasını istiyoruz. Altındağlı hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte sosyalleşebileceği alanlar olmasına büyük önem veriyoruz. Altındağlı vatandaşlarımız mutlu oluyorsa, biz de mutlu oluyoruz.” dedi. 

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HAYDİ ÇOCUKLAR PARKA

Başkan Balcı “Özellikle de çocuklarımızın ve gençlerimizin parklarda geçirdiği verimli saatler bizi çok mutlu ediyor. Parkların Altındağlı çocukların neşesiyle dolması, gençlerimizin spor yapması, parklarda kendilerine ayrılan alanlarda basketbol oynaması en büyük temennimiz... Çünkü biz en çok onların geleceği ve mutluluğu için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Balcı, tüm mahallelerde belirlenen alanlara tam donanımlı parklar yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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