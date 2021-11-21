Altındağ halkı İstiklal Kütüphanesi’ne yoğun ilgi gösteriyor

Altındağlı vatandaşlar kütüphaneleri çok sevdi. Yakın zamanda hizmete giren İstiklal Kütüphanesi, başta öğrenciler olmak üzere her yaştan Altındağlı vatandaşlarla doldu taştı.

Özellikle Altındağlı gençler tarafından sabırsızlıkla beklenen İstiklal Kütüphanesi'ne, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kütüphanelere gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Kütüphanelere sadece gençler değil, her yaştan hemşehrilerimiz büyük ilgi gösteriyor. Kütüphanelerin bu kadar ilgi görmesi, herkesin koşup gelmesi, gençlerimizin ders kitaplarını alarak akın etmesi, çocuklarımızın kitap okumak için sabırsızlanması gerçekten çok güzel... Altındağ bu kütüphaneler sayesinde, gelecekte çok daha güzel olacak inşallah" dedi.

"YENİ KÜTÜPHANELER YAPACAĞIZ"

Her mahalleye bir kütüphane yapmak için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı, "Altındağlı hemşehrilerimiz, gençlerimiz, özellikle de öğrenci kardeşlerimiz için daha fazla kütüphane yapacağız. Görüyoruz ki, kütüphaneler önemli bir ihtiyaç... Her gittiğimiz yerde öğrenci kardeşlerimiz hem ders çalışabilecekleri hem de rahat rahat kitap okuyup, araştırma yapabilecekleri mekanlar istiyorlar. Biz de onlar için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Altındağ'ın her mahallesine kütüphane yapacak, öğrencilerimize çok daha uygun koşullar sunacağız. Onlar yeter ki okusun, derslerine çalışsın. Biz daima yanlarındayız..." ifadelerini kullandı. İstiklal Kütüphanesi, Hüseyin Gazi Kültür Merkezi İçerisinde yer alıyor.