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Altındağ hastanesine kavuşuyor

Altındağ’a hastane müjdesi... Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı,  uzun süredir üzerinde çalıştıkları Altındağ Devlet Hastanesi projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile devlet yatırım programına alındığını duyurdu.
Altındağ hastanesine kavuşuyor

Altındağ’a hastane müjdesi, Altındağlılara bayram sevinci yaşattı. Başkan Balcı “Altındağlı vatandaşlarımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Hastanemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın onayları ile yatırım programına alındı. Sayın Cumhurbaşkanımıza Altındağ’a verdiği destek için, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya baştan beri hep yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyor, hastanemizin tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi. 

ALTINDAĞ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ 

Devlet hastanesinin Altındağ için çok önemli bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Başkan Balcı “Altındağ büyük ve nüfusu oldukça fazla bir ilçe... Hastane Altındağımız için çok önemli bir ihtiyaç.... Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik. Sağ olsunlar, bizi kırmadılar. Bölgemize yapılacak devlet hastanesi, yatırım programına alındı. Hastane, Türkiye'deki en büyük 10 mahalle içinde bulunan Karapürçek mahallemizde Yeşil Kuşak Caddesi üzerine yapılacak. Bölgede yaşayan 250 binden fazla insana hizmet edecek. Altındağ’a sağlık sıhhat kazandıracak, değer katacak inşallah...” ifadelerini kullandı.

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