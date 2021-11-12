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Altındağ Karacaviran’da icradan satılık arsa

Ankara ilçesi Altındağ’ın Karacaviran Mahallesi’nde 5 bin 720 metre kare arsa Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce satılıyor. Altındağ Karacaviran’da icradan satılık arsanın muhammen bedeli 1 milyon 580 bin TL.
Altındağ Karacaviran’da icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Altındağ’ın Karacaviran Mahallesi’nde 5 bin 720 metre kare arsa Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce satılıyor. 

Altındağ Karacaviran’da icradan satılık arsanın muhammen bedeli 1 milyon 580 bin TL.

1. Satış Günü : 11/01/2022 

2. Satış Günü : 07/02/2022 

Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu

İlanın detayları için TIKLAYIN

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