Altındağ Karacaviran’da icradan satılık arsa

Ankara ilçesi Altındağ’ın Karacaviran Mahallesi’nde 5 bin 720 metre kare arsa Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce satılıyor. Altındağ Karacaviran’da icradan satılık arsanın muhammen bedeli 1 milyon 580 bin TL.