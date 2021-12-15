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Altındağ Karapürçek’te icradan satılık daire

Altındağ’ın Karapürçek Mahallesi’nde 93 metre kare daire icra yoluyla satılıyor. Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma usulü ile satılacak olan konutun muhammen değeri 300 bin TL olarak ilan edildi.
Altındağ Karapürçek’te icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Altındağ’ın Karapürçek Mahallesi’nde 93 metre kare daire icra yoluyla satılıyor. 

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma usulü ile satılacak olan konutun muhammen değeri 300 bin TL olarak ilan edildi.

1. Satış Günü: 02/03/2022 

2. Satış Günü: 30/03/2022 

Satış Yeri: 3 Nolu Mezat Salonu

İlanın detayları için TIKLAYIN

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