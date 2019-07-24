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Altındağ Karapürçek'te kurban kesimi olacak

Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı, Karapürçek Kurban Satış ve Kesim Alanı'ndaki kesimhanenin baştan aşağı yenilendiğini belirterek tesiste bu yıl kesim işlemi yapılacağını söyledi.
Altındağ Karapürçek'te kurban kesimi olacak

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Altındağ Belediyesi'ne ait 200 dönüm arazi üzerine kurulu Karapürçek Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda hareketlilik başladı. Anadolu'nun dört bir yanından kurbanlıklar Tatlar Mahallesi'ndeki alana getirilirken Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da bölgede incelemelerde bulundu. Altındağ İlçe Jandarma Komutanı Serdar Kaplan ve Altındağ İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kayran'ın da eşlik ettiği Başkan Asım Balcı, kurban satıcıları ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Karapürçek Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda uzun süredir çalışma yaptıklarını ve tesisi yenilediklerini belirten Başkan Balcı, geçtiğimiz yıllarda kapalı olan kesimhanenin bu yıl aktif hale getirileceğini söyledi.

TÜM DETAYLAR DÜŞÜNÜLDÜ

Karapürçek Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda 360 adet hayvan barınağı olduğunu ve bu barınakların 7 bin hayvanın rahat bir şekilde barınabileceğini dile getiren Balcı, "Hemşehrilerimizin ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için tüm detayları düşündük. Alanda çevre temizliği, ilaçlama ve onarım gibi temel bakımları gerçekleştirdik. Kurbanlıklar yavaş yavaş tesise gelmeye başladı.

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Halkımızın huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmek için Altındağ'daki tüm kurumlar birliktelik içinde çalışıyor. Türkiye'nin en modern kurban satış ve kesim alanında tüm hazırlıklar tamamladı. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımız, her tür sağlık kontrollerinin yapıldığı bu alandan gönül rahatlığıyla kurbanlarını alabilirler" ifadelerini kullandı.

500 KURBAN KESİLEBİLECEK

Son teknolojik aletlerle donatılan tesisteki kesimhanenin Kurban Bayramı'nda hizmet vereceğini dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Kurbanını Karapürçek'ten alan hemşehrilerimizin kesimlerini yine burada yapabilmeleri için kesimhaneyi bu yıl faal hale getireceğiz. Ekiplerimiz uzun süredir tesiste çalışarak kesimhaneyi yeniledi. İnşallah kesimhanede bu Kurban Bayramı'nda günde 500 hayvan burada kesilebilecek. Kesimhane ekibimizi uzman ekiplerden oluşturduk. Hemşehrilerimizin sorunsuz bir bayram geçirebilmesi için o gün adeta Altındağ Belediyesi olarak seferber olacağız. " dedi.
 

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