Altındağ kartpostal gibi

Ankara’da etkili olan kar yağışının ardından Altındağ’ın da beyazlara büründüğünü söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Altındağımız gerçekten de dört mevsim ayrı güzel… Kar yağınca tarihi ve turistik noktalar kartpostal gibi oldu adeta… Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşlarımıza tablo gibi manzara sunuyor Altındağ’ın her köşesi…” dedi.
TABLO GİBİ MANZARALAR
Her mevsim başka güzelliklere bürünen Ankara Kalesi, Ulus, Hacettepe ve Altınköy ziyaretçilerine tablo gibi manzaralar sundular. Büyülü bir atmosfere bürünen tarihi ve turistik mekanlar, parklar, meydanlar, tarihi evler, beyazla kaplanan ahşap çatılar gün boyu fotoğrafseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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