Altındağ, dört mevsim ayrı güzellikler sunuyor. Sonbaharın gelmesiyle Başkentlilere görsel şölen sunuyor.

Altındağ’da sonbaharın çok güzel yaşandığını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Yeşilin ve sarının her tonunu bulmak mümkün Altındağ’da... İlçemiz her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor, ortaya her biri tablo gibi olan fotoğraflar çıkıyor” dedi.

KASIM’DA BİR BAŞKA GÜZEL

Dört mevsim boyunca tablo gibi güzellikler sunan Altındağ, Kasım ayında bir başka güzel...

Sonbaharın renklerine bürünen parklar ve yeşil alanlar görenleri kendilerine hayran bırakırken, adeta bir kartpostal görünümü sergiledi. Dökülen sonbahar yaprakları Altındağ’ın parklarını, yollarını, sokaklarını büyülü bir atmosfere büründürdü. Her yeri rengarenk kuru yapraklar ile kaplanan parklar ve yeşil alanlar, insanları kendine çekmeyi başardı. Sonbahar yapraklarıyla kaplanan yürüyüş yolları ve çıtırdayan yapraklara bürünen yeşil alanlar, Altındağ’a farklı bir ışık, farklı bir renk getirdi.

Yazın yemyeşile, kışın beyazlara, bahar aylarında ise yeşilin, sarının ve kızılın binbir tonuna bürünen Altındağ, sonbaharın keyfini çıkarmak ve güzel manzara eşliğinde yürüyüş yapmak isteyenlere benzersiz bir keyif sunuyor. Dört mevsim ayrı güzellikte olan Altındağ, keyifli bir gün geçirmek isteyenleri bekliyor.