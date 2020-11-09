  • BIST 1.232
  • Altın 489,029
  • Dolar 8,1438
  • Euro 9,6190
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 3 °C
»

Altındağ, Kasım ayında bir başka güzel

Altındağ, dört mevsim ayrı güzellikler sunuyor.  Sonbaharın gelmesiyle Başkentlilere görsel şölen sunuyor.
Altındağ, Kasım ayında bir başka güzel

Altındağ’da sonbaharın çok güzel yaşandığını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Yeşilin ve sarının her tonunu bulmak mümkün Altındağ’da... İlçemiz her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor, ortaya her biri tablo gibi olan fotoğraflar çıkıyor” dedi. 

snbhr_20_-(2).jpg

KASIM’DA BİR BAŞKA GÜZEL 
Dört mevsim boyunca tablo gibi güzellikler sunan Altındağ, Kasım ayında bir başka güzel... 
Sonbaharın renklerine bürünen parklar ve yeşil alanlar görenleri kendilerine hayran bırakırken, adeta bir kartpostal görünümü sergiledi. Dökülen sonbahar yaprakları Altındağ’ın parklarını, yollarını, sokaklarını büyülü bir atmosfere büründürdü. Her yeri rengarenk kuru yapraklar ile kaplanan parklar ve yeşil alanlar, insanları kendine çekmeyi başardı. Sonbahar yapraklarıyla kaplanan yürüyüş yolları ve çıtırdayan yapraklara bürünen yeşil alanlar, Altındağ’a farklı bir ışık, farklı bir renk getirdi.

snbhr_20_-(8).jpg

Yazın yemyeşile, kışın beyazlara, bahar aylarında ise yeşilin, sarının ve kızılın binbir tonuna bürünen Altındağ, sonbaharın keyfini çıkarmak ve güzel manzara eşliğinde yürüyüş yapmak isteyenlere benzersiz bir keyif sunuyor. Dört mevsim ayrı güzellikte olan Altındağ,  keyifli bir gün geçirmek isteyenleri bekliyor.

snbhr_20_-(1).jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yabani hayat koruma altında09 Kasım 2020 Pazartesi 01:31
  • Mahalleli sabırsızlıkla bekliyor09 Kasım 2020 Pazartesi 00:30
  • Emektar sporcular Başkan Altınok'un konuğu oldu07 Kasım 2020 Cumartesi 07:32
  • Mahalle yollarına ilmek ilmek parke taşı döşeniyor07 Kasım 2020 Cumartesi 07:31
  • Mamak'taki iş yerlerine dezenfeksiyon çalışması07 Kasım 2020 Cumartesi 07:30
  • Su sıkıntısına ASKİ'den çözüm07 Kasım 2020 Cumartesi 04:34
  • 240 Altındağlı kadın meslek öğrenecek07 Kasım 2020 Cumartesi 03:30
  • Yenimahalle’de renkli kış07 Kasım 2020 Cumartesi 02:35
  • Yenimahalle’de virüse karşı etkin mücadele06 Kasım 2020 Cuma 06:02
  • Tatlıçay’da peyzaj alanı düzenleniyor06 Kasım 2020 Cuma 06:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti