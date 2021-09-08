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Altındağ kreşlerinde yeni eğitim yılı başladı

Altındağ Belediyesi kreşleri yeni eğitim ve öğretim dönemine "merhaba" dedi. Miniklerin okula başlama heyecanına Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da ortak oldu.
Altındağ kreşlerinde yeni eğitim yılı başladı

Altındağlı minikler kreşe başladı, neşeleri Altındağ'ı sardı. Altındağ Belediyesi kreşlerinde, yeni eğitim ve öğretim dönemi çocukların cıvıltısıyla başladı. Sabah saatlerinde kreşleri ziyaret eden Başkan Asım Balcı hem miniklerin neşesine ortak oldu, hem de yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi. Minik öğrenciler Başkan Balcı'ya büyük ilgi gösterdi.

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"MİNİK YAVRULARIMIZIN EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMLİ..."

Bu yıl ilk kez annelerinden ayrılıp kreşe başlayan miniklerin heyecanlı olduğu gözlenirken, önceki yıllardan deneyimli olanların mutlu ve özgüvenli oldukları gözlerden kaçmadı. Yeni eğitim ve öğretim dönemine "merhaba" diyen minikler, sevinç içinde sınıflarına koştu.

Okul öncesi eğitime büyük önem verdiklerini her fırsatta vurgulayan Başkan Balcı, Altındağlı çocukların daha aydınlık bir geleceğe kavuşması için çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi. Başkan Balcı, "Okul öncesi eğitim dönemi, bir milletin eğitim sürecinin başladığı en önemli dönemdir. Bu bilinçle minik yavrularımızın hayata en iyi şekilde hazırlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü onların eğitimi geleceğimiz için çok önemli..." dedi. Başkan Balcı "Yeni eğitim ve öğretim döneminin herkes için önce sağlıklı, sonra hayırlı ve başarılarla dolu geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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ÖNCE HİJYEN...

Kreşlerde pandemi tedbirlerinin eksiksiz uygulandığını, çocukların eğitim gördüğü ortamların ve çocukların hijyenine büyük özen gösterdiklerini de vurgulayan Başkan Balcı "Yavrularımızın sağlığı için çok titiz davranıyoruz. Çocuklarımız kurum içinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyor, eğitimlerinin aksamaması için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Tüm öğretmenlerimize ve minik yavrularımıza gösterdikleri hassasiyet için çok teşekkür ediyorum" dedi.
 

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