Altındağ normale dönüyor

Altındağ Battalgazi’de geçtiğimiz günlerde mahalleli ile Suriyeli göçmenler arasında yaşanan gerginlik sonrası kapatılan dükkânlar yeniden açılmaya başlandı.

Altındağ Battalgazi Mahallesi’nde Emirhan Yalçın adlı Türk vatandaşın bıçaklanarak öldürülmesi üzerine mahalleli ve göçmenler arasında başlayan gerginlik sonrası kapatılan dükkânlar yeniden açılmaya başlandı. Bölgede bulunan esnaf dükkânlarını açmaya başlarken, vatandaşların ise alışveriş yaptığı gözlemlendi.

DÜKKÂNLAR AÇILDI

Bölge halkından aldığımız bilgilere göre, Suriyeli vatandaşlara sadece gıda dükkânlarını açma izni verilirken, bölgede bulunan Türk esnafının da zarar gören dükkânlarını onararak kepenk açtığı belirtildi.

TEDBİR VE ÖNLEMLER DEVAM EDİYOR

Bölgede emniyet ekiplerinin önlem ve tedbirlerinin ise devam ettiği görüldü. Birçok noktada denetim noktası kuran emniyet kuvvetleri, herhangi bir olayın yaşanmaması için yoğun mesai harcıyor.

KENDİ CEPLERİNDEN KARŞILADILAR

Bölge halkı yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduklarını ifade ederken, olaylarda zarar gören dükkân sahipleri ise 15 günlük ciro kayıpları olduğunu belirterek devletten yardım talep ediyor. Bölgede sadece Suriyeli göçmenlerin işlettiği dükkânların zarar görmediğini hatırlatan Türk esnafı, dükkânlarının camlarının kırıldığını ve zararları kendi ceplerinden karşıladıklarını kaydetti.

CİRO KAYBI YAŞADILAR

Dükkânların sadece fiziki zarar görmediğini söyleyen Türk esnafı, 15 günlük süreçte ciro kaybı yaşadıklarını vurguladı. Konu hakkında gazetemize konuşan ve ismini vermek istemeyen bir esnaf şu ifadeleri kullandı: “Dükkânımda altı kişi istihdam ediyorum. Olaylar neticesinde iş yapamaz olduk. Hem Türk vatandaşlar hem de Suriyeli göçmenler tedirgin olduklarından dışarı çıkamadılar. Bu da işlerimizi doğal olarak olumsuz etkiledi. 15 günde 35 ila 40 bin arası ciro kaybı yaşadım. Bu konuda bize herhangi bir kurumdan destek gelmedi.”

DESTEK BEKLİYORLAR

Bir başka esnaf da zarar gören işletmelerin hepsinin Suriyeli göçmenlere ait olmadığını vurgulayarak, “Olaylarda benim dükkânımın da cam ve çerçeveleri indi. Hepsini kendi cebimden karşıladım ve dükkânımı açtım. Bizler elimizde faturamız, belki bir kurum masraflarımızı öder diye bekliyoruz. Tedirginlik yavaş yavaş ortadan kalkıyor ama dükkâna gelip giden müşteri yok. Müşterilerimizin çoğu Suriyeli idi. Zararımız biraz fazla” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA