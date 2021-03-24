Altındağ okçuluğun kalbi oluyor

Altındağ'ı Başkent’te okçuluk sporunun kalbi yapacak olan merkezin inşası tüm hızıyla devam ediyor.

Okçuluk tesisinde geri sayım başladı. Doğantepe Mahallesi'nde inşaatı devam eden tesisin tamamlanmasının ardından, Altındağ okçuluk sporunun da başkenti olacak. Altındağlı gençlerin ata sporu olan okçuluğa gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin ata sporlarımızdan biri olan okçuluk ile tanışması ve içlerinde yetenekli olanların bu spora yönlendirilmesi bizim için ayrı bir önem taşıyor. Altındağ olarak ata sporumuz okçuluğa da sahip çıkacağız." dedi.

HEDEFE TAM İSABET...

Başkan Balcı ayrıca, "Altındağlı gençlerimizin, ileride milli dereceler almalarını ve ata sporumuz ile bizi dünyada temsil etmelerini çok isterim. Günümüzde çocuklarımız ve gençlerimiz ne yazık ki vakitlerinin çoğunu bilgisayar başında geçiriyor. Hayatlarını spor ile planlamaları ve değerlendirmelerini arzu ediyoruz. Bu nedenle belediye olarak Altındağlı çocuklarımıza ve gençlerimize tam destek veriyoruz. Eğer gençlerimiz onlara sunduğumuz bu imkanları iyi değerlendirir, planlı ve disiplinli çalışırlarsa, nice şampiyonların Altındağ'dan çıkacağına inanıyorum. Tesisin bu yıl içersinde tamamlanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.