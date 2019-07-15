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Altındağ parkları yenileniyor

Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla ilçedeki 24 dev park baştan aşağı yenilenerek daha kullanışlı hale getiriliyor.
Altındağ parkları yenileniyor

Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı, seçim döneminde verdiği sözlerden birini daha hayata geçiriyor. Başkan Asım Balcı'nın talimatıyla Altındağ'daki 24 park vatandaşların daha fazla vakit geçirebilmesi ve sosyalleşebilmesi için yeniden dizayn ediliyor. Parklarda eksik olan ve vatandaşların talep ettikleri; oyun grupları, koşu yolları, basket sahaları, spor alanları, kamelyalar ve banklar yenilenen yeşil alanlarda yerini alacak. 24 parkın yenileme çalışması için ilk kazma geçtiğimiz günlerde vuruldu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da parklarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

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"VERDİĞİMİZ TÜM SÖZLERİ TUTACAĞIZ"

Altındağ'da yeniliklere imza atan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı,"Göreve geldiğimiz günden beri Altındağ'da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda eksikleri gidermek için çalışıyoruz. Bu kapsamda Altındağlı hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözün daha yerine getirilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçedeki toplam 24 parkımızda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattık. Çalışmalarımızı kısa bir sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın daha kullanışlı ve güzel parklarda zaman geçirmelerini sağlayacağız. Oluşturulacak; oyun grupları, koşu yolları, kamelya alanları ile parklarımız Altındağ'ın en önemli sosyalleşme alanlarına dönüşecek. İnşallah bundan sonra da hemşehrilerimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. "dedi.
 

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