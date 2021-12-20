Altındağ Spor Tesisleri Açılışa Hazır

Altındağ'da sporu zirveye taşıyacak olan spor tesislerinin yapımı tamamlandı. Tesisler yakında hizmete girecek. Altındağ, spor alanında da zirvede...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla, coşku dolu bir törenle temelleri atılan dev spor tesislerinin bir bölümü tamamlandı. İç ve dış düzenlemeleri yapılan tesisler, yeni yılda kapılarını açacak. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Tesislerimizi hızla tamamladık. Şu anda dekorasyon, çevre düzenlemesi gibi işlerle uğraşıyoruz. Onlar da tamamlandıktan sonra, yeni yılda hizmete açacağız inşallah…” dedi.

TAM DONANIMLI DEV TESİSLER

Spor tesislerinin her birinin tam donanımlı ve devasa tesisler olduğunu söyleyen Başkan Balcı “Farklı mahallelere yaptığımız 5 bireysel antrenman salonundan 2 tanesi, 2 yüzme havuzu ve Doğantepe Mahallesi'ne yaptığımız ‘Mete Gazoz Okçuluk Merkezi' yeni yılda kapılarını açacak. Bu tesislerimizin her biri Altındağlı kardeşlerimiz tarafından sabırsızlıkla ve merakla bekleniyor. Yakın zamanda açılışını yapmayı planladığımız bu tesislerin, Altındağlı vatandaşlarımızın, özellikle de gençlerimizin hayatını değiştireceğine inanıyorum. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE'YE ÖRNEK, ANKARA'DA TEK”

Başkan Balcı ayrıca, “Bu tesisler Türkiye'ye örnek, Ankara'da ise tek... Allah'ın izniyle şampiyonları Altındağ'dan yetiştireceğiz. Her anlamda göğsümüzü kabartacak, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları buralardan yetiştireceğiz. Hayallerimiz gerçek olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.