Altındağ ve Mamak kaymakamları vali oldu 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla valiler kararnamesi yayımlandı. Bu kararlara göre Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu Sinop Valisi,Mamak Kaymakamı Ziya Polat Yozgat Valisi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişti.

18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi. 17 ilin valisi mülkiye başmüfettişi olarak merkeze alınırken, Muğla Valisi Esengül Civelek ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu.

Başkent'in Altındağ ve Mamak ilçesinde görev yapan kaymakamlar, Vali olarak atandı. Ankara'daki çeşitli kurumlarda görev yapan 10 isim vali olarak atanırken,7 isim ise önemli görevlere tayin edildi.

Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu Sinop Valisi oldu.

Mamak Kaymakamı Ziya Polat Yozgat Valisi oldu.

Personel Genel Müdürü Gökmen Çiçek Afyonkarahisar Valisi oldu.

Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar Adıyaman Valisi oldu.

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz Çankırı Valisi oldu.

İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik Kütahya Valisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Aksaray Valisi oldu.

Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık Karaman Valisi oldu.

Mülkiye Başmüfettişi Avni Çakır Kastamonu Valisi oldu.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valisi oldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır Valisi oldu.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Cevdet Atay Düzce Valisi oldu.

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti Personel Genel Müdürü oldu.

Mülkiye Başmüfettişi Turan Ergün Teftiş Kurulu Başkanı oldu.

Strateji Geliştirme Başkanı Hüseyin Kürşat Kırbıyık İller İdaresi Genel Müdürü oldu.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Savaş Ünlü Göç İdaresi Genel Müdürü oldu.

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Şefik Aygöl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü oldu.

Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Mut Strateji Geliştirme Başkanı oldu.

Mülkiye Müfettişi Serdar Kartal Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı oldu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA