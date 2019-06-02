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Altındağ yeni parkına kavuşuyor

Altındağlılar dev bir parka daha kavuşuyor. Altındağ Belediyesi tarafından Yıldıztepe Mahallesi'nde çalışmaların sürdürüldüğü park, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.
Altındağ yeni parkına kavuşuyor

21 dönüm arazi üzerine kurulan parkta; çocuklar için oyun alanları da inşa edildi. Çok sayıda bank ve kamelyanın da yerleştirildiği parkta çevre düzenlemeleri de son aşamaya geldi. Yüzlerce fidanın dikildiği park, kurulacak olan güvenlik kamerası sistemiyle 24 saat izlenecek.

MAHALLELİNİN FİKİRLERİ ALINDI

İlçedeki yeşil alan miktarını artırmak için çok sayıda projelerinin olduğunu ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, " Vatandaşlarımızın sosyalleşip nefes aldığı yeşil alanlara bir yenisini daha eklemek için ekiplerimiz çalışıyor. Yıldıztepe Mahallemize değer katacak olan bu parkta incelemelerde bulunduk. Mahallelilerin önerilerini dinledik. Çünkü bu parkı kullanacak olan onlar.

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Bu nedenle hayata geçireceğimiz projeler onların da fikirleri doğrultusunda oluşmalı. Kamelyaların, bankların konumlandırılmasıyla ilgili düşüncelerini aktardılar. Bizde bu doğrultuda park içerisinde bazı değişiklikler yaptık. Söz verdiğimiz gibi Altındağ'ı Altındağlı hemşerilerimizle yöneteceğiz. Herkesin mutlu olduğu bir Altındağ'ı hep beraber oluşturacağız. Parkımız şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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