  • BIST 101.983
  • Altın 381,465
  • Dolar 6,8638
  • Euro 7,5015
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

Altındağ'a 2 yüzme havuzu 

Altındağ'a 2 yeni yüzme havuzu daha yapmak için düğmeye basıldı. Altındağ'ı spor alanında zirveye taşıyacak yüzme havuzlarının inşaatına çok yakında başlanacak.
Altındağ'a 2 yüzme havuzu 

Altındağ'da spor atağa kalkıyor. Altındağ Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının da destekleriyle Battalgazi ve Başpınar mahallelerine 2 yeni yüzme havuzu kazandıracak. Altındağ'ın her mahallesinde, dev spor yatırımlarını hayata geçireceklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı "Altındağ'da sporu atağa kaldıracak, Altındağ'da spor yatırımlarını hayata geçirecek ve şampiyonları Altındağ'dan yetiştireceğiz demiştik. Bu sözümüzü de tutuyoruz. Bu hayalimizi gerçek yapmak için gereken adımları bir bir atıyoruz. Altındağ'ı her alanda olduğu gibi, spor alanında da zirveye taşıyacağız inşallah..." dedi.

gallery_-1-042.jpg

"TÜM MAHALLELERİMİZ FAYDALANACAK."

Yapılacak yatırımların Altındağ'ın tüm mahallelerinin faydalanacağı şekilde dağılımının yapıldığını, Altındağ'ın tüm çocuklarının bu hizmetten faydalanabileceğini vurgulayan Başkan Balcı "Ayırım gözetmeksizin, Altındağ'ın her mahallesinin faydalanacağı şekilde yer tespiti yaptık. Tesislerin yapılacağı noktaları buna göre belirledik, dağılım yaparken çok özenli davrandık. Altındağ'ın her noktası bizim için çok önemli, her karış toprağı çok değerli..." ifadelerini kullandı.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahramankazan mezarlıklarında bayram temizliği19 Mayıs 2020 Salı 02:18
  • Halk Ekmek büfeleri yeni sahiplerini buldu19 Mayıs 2020 Salı 01:16
  • Altındağ Belediyesi’nden Ankara'ya Servispark19 Mayıs 2020 Salı 00:15
  • Başkan Köse’ye Teşekkür18 Mayıs 2020 Pazartesi 22:23
  • Kahramankazan’da parklar koronavirüs salgını sonrası için hazırlanıyor18 Mayıs 2020 Pazartesi 05:29
  • En Başarılı Belediye Başkanları anketine Mamak damgası18 Mayıs 2020 Pazartesi 03:27
  • Büyükşehir Belediyesi'nin 338 ihalesi ertelendi18 Mayıs 2020 Pazartesi 02:20
  • Başkan Altınok: 19 Mayıs coşkusunu Azerin konseriyle yaşayacağız18 Mayıs 2020 Pazartesi 01:56
  • İlkbahar geldi Japon Bahçesi güzelliğe büründü17 Mayıs 2020 Pazar 10:51
  • Mamak Zabıtası’ndan berber ve kuaförlere denetim17 Mayıs 2020 Pazar 05:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti